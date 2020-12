Forum voor Democratie Zeeland valt uit elkaar

Statenlid Eelco van Hoecke (foto: Facebook)

Dat hebben fractievoorzitter Walravens en Statenlid Bos maandagavond in een verklaring laten weten. Ze willen de verklaring niet toelichten met een reactie voor de camera of microfoon. De Zeeuwse Forum-Statenleden hadden aangekondigd dinsdag met een verklaring komen, maar kozen er onverwacht voor kort na de lockdown-toespraak van premier Rutte de publiciteit te zoeken.

'Zetel te danken aan Baudet'

In de verklaring zeggen fractievoorzitter Walravens en Statenlid Bos het opstappen van Van Hoecke te betreuren. Ze zijn boos dat Van Hoecke zijn zetel niet teruggeeft aan Forum voor Democratie in Zeeland, maar voor zichzelf begint. "Statenleden die zich afsplitsen van FVD zouden zich moeten realiseren dat zij hun zetel te danken hebben aan de overweldigende meerderheid van Baudet-stemmers."

Walravens en Bos wijzen erop dat Van Hoecke 202 stemmen kreeg bij de laatste Statenverkiezingen vorig jaar; veel minder dan de benodigde 1096 om op eigen kracht te worden gekozen.

Fred Walravens en Martin Bos blijven Forum voor Democratie trouw (foto: Omroep Zeeland)

'Volop blijven steunen'

Walravens en Bos stellen in de verklaring zelf Baudet 'volop' te blijven steunen. Ze zijn verheugd "dat ruim 28.000 leden met een overweldigende meerderheid van 76 procent hebben uitgesproken dat Thierry Baudet partijleider moet blijven." Voor Bos is dat een logische keuze: "Forum voor Democratie is Forum voor Democratie niet zonder Thierry Baudet."

Ophef rond Thierry Baudet Thierry Baudet kwam vorige maand in het nauw en stapte op als partijleider, nadat hij ruzie kreeg met andere kopstukken in de partij. Aanleiding waren antisemitische en racistische berichten binnen de jongerenafdeling van de partij, waartegen Baudet niet zou optreden. Nadat meerdere prominente leden de partij verlieten, kondigde Baudet zelf aan dat hij wilde terugkeren bij Forum voor Democratie. In een stemming onder 37.000 leden van de partij, wees driekwart van de stemmers Baudet aan als leider.

Hoewel Baudet in opspraak kwam vanwege vermeende antisemitische en racistische berichten binnen de jongerenafdeling van de partij, benadrukken Walravens en Bos "extremisme in welke vorm dan ook te veroordelen. De lasterlijke aantijgingen dat antisemitisme een probleem zou zijn binnen FVD nationaal werpen zij verre van zich."

Begonnen met vijf FvD-Statenleden

Het is niet de eerste keer dat een Zeeuws Statenlid uit de partij stapt. In totaal kreeg Forum voor Democratie na de laatste verkiezingen vijf zetels in de Provinciale Staten. Daarvan zijn er nu nog twee over. In augustus 2019 verliet Statenlid Robert Brunke als eerste de partij. Afgelopen februari volgde Robert Koevoets. Beiden gingen uiteindelijk samen verder onder de naam ProZeeland.

Lees ook: