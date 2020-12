Gemeente Sluis verbiedt lachgas, ondanks gebrek aan overlast

Een lege gasfles, waarin lachgas gezeten heeft, om ballonnen mee te vullen op een parkeerplaats in een woonwijk (archieffoto) (foto: ANP)

Het landelijke lachgasverbod zou in eerste instantie op 1 januari 2021 in gaan, maar dat bleek te ambitieus. Naar verwachting treedt het verbod ergens in de eerste helft van volgend jaar in werking.

Gemeente wil een signaal afgeven

"Hoewel in de gemeente Sluis nauwelijks signalen van overlast zijn door het gebruik van lachgas, wil het college van burgemeester en wethouders het landelijk verbod niet afwachten", laat de gemeente in een persverklaring weten. Het college wil met het verbod een signaal afgeven over de risico's van lachgasgebruik. En mocht er overlast ontstaan - geluidsoverlast, vernielingen of het achterlaten van afval - dan kan de gemeente optreden.

Het besluit werd unaniem door de gemeenteraad genomen. Sluis is niet de eerste gemeente die een lachgasverbod instelt:

Lees ook: