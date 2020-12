Plannen over Justitieel Complex Vlissingen gepresenteerd

ontsluiting en mogelijke uitbreiding Justitieel Complex Vlissingen (foto: H+N+S Landschapsarchitecten)

Het Justitieel Complex gaat ongeveer een vijfde deel van de totale oppervlakte van 60 hectare gebruiken en komt aan de noordkant van de Havenweg te liggen. Gekozen wordt voor een inrichting op een oppervlakte van 12,5 hectare, vergelijkbaar met 25 voetbalvelden, omgeven door water en groen.

Hoge muur

Om het complex komt een vijf meter hoge muur. Daarop komt detectie en cameratoezicht. Het complex krijgt twee ontsluitingswegen, zodat bij verkeershinder altijd kan worden uitgeweken naar een alternatieve route. De Oostelijke Bermweg en de Visodeweg moeten die functie gaan vervullen. Aan de breedte van met name de Visodeweg zullen nog aanpassingen moeten worden gedaan.

Er zijn uitbreidingsmogelijkheden in het plan opgenomen, voor een mogelijke volgende fase. Dat zou ook aan de noordkant van de Havenweg moeten gebeuren, maar dan richting de Oostelijke Bermweg. Daar kan nog vier hectare bebouwd worden.

Levend laboratorium

De rest van het terrein waar het complex komt wordt als levend laboratorium ingevuld, met ruimte voor proefvelden en een Delta Kennis Centrum komt. Ook een klimaatbos, een natuurbos en een recreatiebos voor de inwoners van Vlissingen zouden daar gerealiseerd moeten worden.

In januari besluit het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen over het plan. Vervolgens zullen Gedeputeerde Staten van Zeeland, het Dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen en het Ministerie van Justitie hun goedkeuring moeten geven. Als alles meezit gaat de eerste paal in 2023 de grond in. De gevangenis en de bijbehorende Law Delta moeten dan eind 2026 open kunnen.

Zeeland krijgt een Law Delta met de volgende voorzieningen: Penitentiaire inrichting (PI) voor specifieke doelgroepen die zwaarder moeten worden beveiligd

Extra Beveiligde Inrichting (EBI)

Extra beveiligde zittingslocatie voor de rechtbank (EBZ)

Beveiligde overnachtingsplek voor rechters en advocaten

Steunpunt voor vervoer en beveiliging van Dienst Justitiële Instellingen (DJI)

Strategisch kenniscentrum tegen ondermijnende criminaliteit.

Vlissingen krijgt het Justitieel Complex als onderdeel van de compensatie voor de marinierskazerne. Dat complex is heel wat anders dan de gevangenis die we kennen in Middelburg.

500 personeelsleden

Er wordt een gevangenis gebouwd waar plek is voor in totaal 222 gedetineerden. Als de vestiging volledig operationeel is, werken er ongeveer 500 personeelsleden, vooral beveiligers en bewaarders. Een klein deel zal bestaan uit management, zorgpersoneel en (sport)leraren.

Op de afdelingen die een zwaarder beveiligingsregime en intensievere specifieke begeleiding nodig hebben, zoals een Terroristenafdeling en een beheersafdeling Problematische Gedetineerden, is plek voor 192 personen.

Het meest in het oog springende onderdeel van de Penitentiaire inrichting is de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) met plek voor dertig mensen. Nederland heeft nu maar één EBI, in Vught. Daarnaast wordt voor het eerst een Extra Beveiligde Zittingslocatie (EBZ) voor de rechtbank gebouwd op het terrein.

Tweede EBI

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is het tijd voor een tweede EBI omdat de zwaardere criminaliteit toeneemt. Een groter deel van de cellen in de EBI in Vught moet worden gebruikt en sommige gedetineerden moeten ver uit elkaar gezet worden. "Er is weinig ruimte meer om 'vriendjes' of juist 'vijanden' van elkaar te scheiden", aldus minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker.

De EBI is bedoeld voor gedetineerden met een extreem hoog vluchtrisico of met een enorm risico op maatschappelijke onrust als ze zouden ontsnappen. Criminele kopstukken als Mohammed B, Willem Holleeder en Ridouan Taghi verblijven op dit moment in de EBI in Vught.