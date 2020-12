Relschoppers bestoken stadhuis Vlissingen met vuurwerk en stenen

Op een filmpje dat rondgaat in verschillende groepen in Vlissingen is te zien hoe iemand probeert de ruiten van het stadhuis in te slaan. Op een ander filmpje zie je vuurwerk ontploffen bij het stadhuis. De beelden zijn van eerder op de avond, zegt de politie. Het incident gebeurde rond 21.30 uur. "Op dit moment is het rustig op het Stadhuisplein", zegt een woordvoerder. "De groep is inmiddels versplinterd."

Toch meldden verschillende Vlissingers dat het op dat moment nog steeds niet rustig was in de stad. "Ze liepen net hier door de rode buurt", reageert iemand om 22.30 uur. "Door de bloemenbuurt zwalken ze ook met vuurwerk", schrijft een ander onder dat bericht. Pas na half elf begon het geknal af te nemen. Op dat moment reden er nog wat groepen door de straten. De politie was ook nog aanwezig.

'Laat je horen en pak je vrijheid terug'

De rellen kwamen voor de politie niet als een verrassing. In verschillende appgroepen en op social media ging vanmiddag de oproep rond om in Vlissingen te gaan rellen. "Laat je horen en pak je vrijheid terug. Kabinet gaat nu echt te ver!!!!", zo viel er in de oproep te lezen. Jongeren werden opgeroepen om 20.00 uur bij het stadhuis te verzamelen.

De deur van het gemeentehuis is beschadigd. (foto: Omroep Zeeland)

Een man of twintig gaf gehoor aan die oproep, maar ook de politie kwam op dat tijdstip opdagen. Later op de avond werd het dus alsnog onrustig in de stad.

