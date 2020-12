Normaal is deze kapper op maandag dicht, maar vanwege de lockdown vandaag niet

Zo ook Hennie de Groot van Perfect Hairstyling in Middelburg. "Vanmorgen om 10.30 uur heb ik de beslissing genomen om open te gaan. Ik heb al mijn personeel opgetrommeld, die gelukkig konden werken, en na flink overleg hier in de zaak hebben we besloten om tot 21.00 uur open te blijven zodat we de vaste klanten toch nog tegemoet konden komen", vertelt De Groot. Na een flinke belronde zat de rest van de dag behoorlijk vol. "Er stonden nog meer mensen gepland de komende dagen, maar we konden helaas niet iedereen helpen voor de feestdagen."

Als je haar maar goed zit

De vaste klanten zijn ontzettend blij dat De Groot speciaal voor hun is opengegaan. "Ik werd vanmiddag gebeld of mijn afspraak van zaterdag naar voren geschoven kon worden. Dat is natuurlijk super want anders had ik over vijf weken staartjes kunnen maken", zegt Nicoline van Dorp, die al ruim twintig jaar bij de kapsalon komt. Naast haar zit Annie Dingemanse bij wie het haar in de verf staat: "Ik waardeer het zeer dat ze de vaste klanten als eerste hebben benaderd. De kwaliteit van zelf verven is nooit zo goed als bij een kapper. Dus ik had echt geen vijf weken kunnen wachten, anders had ik uitgroei."

Hennie de Groot, perfect hairstyling Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks het slechte nieuws blijft De Groot optimistisch. "Net als bij de vorige sluiting zullen we verfpakketjes samenstellen zodat klanten thuis aan de slag kunnen, mocht daar belangstelling voor zijn. Het is jammer genoeg niet anders, maar als we ons met z'n allen aan de maatregelen houden, hoop ik dat we over vijf weken weer verder kunnen."