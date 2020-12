Deze schoonheidsspecialist werkte tot middernacht door (en anderen bleven ook langer open)

Schoonheidsspecialist Lonneke Broekhaus uit Oostburg was langer open (foto: Omroep Zeeland)

Een late behandeling bij de schoonheidsspecialist

De Oostburgse vindt het jammer dat haar praktijk dicht moet zo vlak voor de feestdagen. "Dit is de drukste tijd van het jaar. Van het voorjaar (in de eerste golf, red.) moest ik ook al een paar maanden dicht. Dat was ik net een beetje aan het goedmaken." Er zit voor Broekhaus niets anders op dan de komende weken haar spaargeld aan te breken en verplicht vakantie te nemen.

Heel gericht shoppen

Joke van kledingwinkel Skids in Vlissingen spreekt van de langste vakantie ooit. Ze besloot zondagavond nog om haar winkel maandag toch te openen. "Normaal gesproken werk ik niet op maandag. Zeker niet de maandag voor de kerstperiode, die is heel erg druk. Maar nu wilde ik toch open gaan voor het laatst voor de feestdagen." Volgens de ondernemer kwamen er ook flink wat mensen om nog even te shoppen. "Maar heel gericht."

Eigenaresse Joke van kledingwinkel Skids in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Voor de eigenaresse van de kledingwinkel voelen de maatregelen erg zwaar aan. "Deze regio heeft bijna geen last van het virus. Ik denk dat de winkels nu ineens worden gezien als de 'aansteker' vanwege de Black Friday. De beelden van die gekte zijn te zien geweest op tv, maar dat hadden we hier niet. Ze hadden beter de hele Black Friday kunnen verbieden."

Niets onder de boom

Even verderop bij House of Grace in Vlissingen helpt Grace Wilson één van de laatste klanten. "We hebben besloten net zo lang open te blijven tot iedereen is geholpen." Het was vandaag aardig druk in de winkel. "Mensen deden stress-inkopen, leek het wel." Een klant achter haar lacht instemmend. "Ik was hier vanmiddag, maar kon het juiste niet vinden. Toen ik hoorde dat ze vanavond nog open zouden blijven, besloot ik later terug te komen." Inmiddels heeft de klant de hele winkel voor zichzelf en maakt daar gretig gebruik van. "Ik moet wel wat vinden, anders ligt er volgende week niets onder de boom."

Grace Wilson en haar collega van House of Grace in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Een rustige extra 'koopavond' in Vlissingen

Terug naar de schoonheidsspecialiste in Oostburg. Het loopt inmiddels tegen het eind van de avond. Er ligt nog iemand in de stoel en daarna volgen nog een klant of drie. Lonneke Broekhaus buffelt door. De komende tijd bezint ze zich op manieren om haar klanten toch te kunnen helpen, maar dat blijkt niet simpel. "Tijdens de eerste golf bood ik al verzorgingspakketjes aan voor thuis, maar dat is voor veel mensen toch niet hetzelfde als een behandeling bij mij."

De dame die in de stoel ligt, is maar wat blij dat ze vandaag nog terecht kon voor een behandeling. "Ik kon vanochtend bij de kapper terecht en nu hier. Dat is toch fijn." Ze heeft begrip voor de zware maatregelen in de vorm van een lockdown. "Het is jammer, maar nodig."