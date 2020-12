Burgemeester over relschoppers Vlissingen: 'Dit is een kwalijke zaak'

De deur werd onder andere met stenen beschadigd. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de burgemeester lijkt het niet om een georganiseerde actie te gaan. Toch ging vanmiddag de oproep om in Vlissingen te gaan rellen al rond op social media. Door vuurwerk en stenen werd de deur van het Stadhuis beschadigd. "Heel slecht om te zien", zegt Van den Tillaar. "Toch flinke schade aan de deur, maar de rust is inmiddels gelukkig terug."

'We weten dat oud en nieuw een spannende periode gaat worden'

Omwonenden geven aan al langer last te hebben van vuurwerk in de stad. "Zoals overal in Nederland", zegt Van den Tillaar. "We zitten in de laatste weken van het jaar. Het zijn lastige weken, er mag niet veel. Maar dat maakt natuurlijk nog niet dat je dit soort acties kunt accepteren of tolereren."

Burgemeester Bas van den Tillaar (rechts) overlegt met de politie. (foto: Omroep Zeeland)

Toch maakt Van den Tillaar zich niet in het bijzonder zorgen over oud en nieuw. "Zoals overal in Nederland is oud en nieuw dit jaar anders dan anders", verwijzend naar de maatregelen die om middernacht van kracht zijn geworden. "We weten dat oud & nieuw een heel spannende periode gaat worden. Toch zullen we met elkaar door die lastige tijd heen moeten. Ik vraag aan iedereen begrip voor deze maatregelen, ze zijn er niet voor niks."

