Goedemorgen! Strenge coronamaatregelen ingegaan, relschoppers in Vlissingen en FVD-Statenlid stapt op

Rutte sprak Nederland vanavond toe vanuit het Torentje (foto: ANP)

De hele toespraak gemist of wil je de coronamaatregelen nog eens op het gemakje bekijken? Je vindt ze in dit artikel. De maatregelen lekten overdag al grotendeels uit. Dat zorgde voor rijen in winkelstraten, maar ook voor creatieve oplossingen van ondernemers. Winkeliers die wat langer openbleven, maar ook kappers die langer doorknipten of een schoonheidsspecialiste uit Oostburg die tot middernacht klanten ontving.

Onrust in Vlissingen

In Vlissingen gingen relschoppers na de toespraak van Rutte de straat op en bestookten ze het stadhuis met vuurwerk en stenen. De ruit van de toegangsdeur raakte hierbij beschadigd. Pas aan het einde van de avond werd het weer rustig in de stad. De burgemeester van Vlissingen sprak na afloop schande van de vernielingen.

Gemeentehuis Vlissingen bestookt met vuurwerk. (foto: Onbekend)

De Statenfractie van Forum voor Democratie is gisterenavond uit elkaar gevallen. Eelco van Hoecke stapt uit de fractie en neemt zijn zetel mee en begint een eigen partij. Fractievoorzitter Fred Walravens en Statenlid Martin Bos blijven de partij trouw en scharen zich achter Thierry Baudet.

Wilma Steendijk uit Middelburg spotte deze zeehondjes bij Neeltje Jans (foto: Wilma Steendijk uit Middelburg)

Het weer:

Het is vanochtend nog overwegend bewolkt en vooral landinwaarts valt er verspreid wat regen. Maar vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en komt met name aan zee de zon er soms goed bij. Het wordt ongeveer 10 graden, de wind is meest matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond, vannacht en morgenoverdag is het droog met opklaringen en wolkenvelden, morgenavond is er opnieuw kans op wat regen. Maximum ook morgen rond 10 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind.