'Beleid bloedbank is oneerlijk voor monogame homoseksuelen'

Het is een 'oneerlijke situatie', schrijft Justin de Kaart in een mail naar de redactie van Omroep Zeeland. Justin wil bloeddonor worden, maar mag dat alleen onder bepaalde voorwaarden, en daar is hij het niet mee eens. Reden voor ons om hem op te zoeken in 's-Heerenhoek, waar hij samenwoont met zijn vriend waar hij al elf jaar een vaste, monogame relatie mee heeft. "Het maakt voor de bloedbank niet uit of je een vaste relatie hebt of dat je gewoon losse contacten hebt. Als homoseksueel mag je pas bloed geven als je vier maanden geen seks met een man hebt gehad. Dat vind ik oneerlijk en dat zou bespreekbaar moeten worden gemaakt."

Dezelfde regels

Een aantal politieke partijen in Den Haag zet bij deze voorwaarde van de bloedbank ook vraagtekens. VVD, D66 en GroenLinks hebben al vragen gesteld aan de minister die hierover gaat. De partijen zouden graag zien dat monogame homoseksuelen dezelfde voorwaarden krijgen als heteroseksuele relaties, dus gewoon bloed mogen doneren, zonder die onthoudingsplicht. "Ik ben blij dat de politiek zich ermee bemoeit", zegt Justin. "Dan voel je je toch gehoord en serieus genomen."

Discriminatie

Justin voelde zich gediscrimineerd en nam contact op met het Anti Discriminatie Bureau Zeeland in Goes. "Zij vertelden me dat ik weinig kans maak met mijn klacht, omdat de afgelopen jaren de regels sowieso al zijn versoepeld voor homoseksuele bloeddonoren", aldus Justin.

Regels al versoepeld

Homoseksuelen mochten lange tijd helemaal geen bloed doneren. In oktober 2015 werd dat versoepeld. Vanaf die datum mochten homoseksuele mannen bloed doneren, onder voorwaarde dat ze een jaar geen seks hadden gehad met een man. In juli vorig jaar werd dat aangepast naar vier maanden.

Uitleg bloedbank: Vanwege het verhoogde risico op bloedoverdraagbare infecties hanteert Sanquin Bloedbank de regel dat mannelijke donors worden uitgesteld voor bloeddonatie totdat vier maanden zijn verstreken sinds het laatste seksuele contact met een andere man. De incubatietijd van een hepatitis B virusinfectie is hierbij bepalend, omdat deze een langere windowfase heeft dan de andere infecties waarop bloeddonaties worden getest. Het kan tot vier maanden duren voordat een besmetting met hepatitis B virus kan worden aangetoond met een laboratoriumtest. Die tijd moet daarom in elk geval worden afgewacht. Net als voorheen zal Sanquin het toelatingsbeleid continu evalueren en - op basis van verder onderzoek - zo mogelijk aanpassen.

Justin hoopt dat de politiek ervoor kan zorgen dat de regels voor monogame homo's worden aangepast. "Uiteindelijk blijf ik erbij dat ik graag bloed wil geven", zegt Justin. "Daar is niets aan veranderd. Maar vier maanden geen seks met mijn vaste partner, dat vind ik niet eerlijk. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met hetero's die meerdere seksuele contacten hebben en dus ook een verhoogd risico vormen? Nee, er moet een oplossing mogelijk zijn."