Belgische premier: kom niet bij ons funshoppen

Premier België wil geen funshoppers (foto: Omroep Zeeland)

Een dagje Brugge, Gent, Antwerpen of Brussel. Nederlanders, waaronder ook veel Zeeuwen, wisten de Belgische steden vaak goed te vinden voor de markten, kerstinkopen, gewoon gezellig winkelen of om te overnachten. Door het sluiten van niet-essentiële winkels voor zeker vijf weken vreest de Belgische overheid dat het drukker wordt met Nederlanders die naar het zuiden afzakken om gezellig te gaan winkelen.

Niet funshoppen

De Belgische premier De Croo benadrukt dat 'funshoppen' in België verboden is. Hij heeft daar vanmorgen contact over gehad met minister-president Mark Rutte, twittert De Croo. De winkels zijn dan wel open, maar Belgen mogen niet gezellig samen winkelen. "In winkels gelden strikte regels: alleen winkelen, voor maximaal 30 minuten." Wat dreigender: "Federale overheid en burgemeesters grijpen in waar nodig."

De Croo zou eigenlijk gisteravond bij Rutte op bezoek gaan in Den Haag om te overleggen over de strijd tegen het coronavirus. Rutte zegde dat af om in een toespraak vanuit het Torentje de strenge lockdown aan te kondigen.

Een maand geleden wisten Belgen de weg naar Zeeland prima te vinden, ondanks de oproep om alleen voor noodzakelijke reizen naar Nederland te reizen. Op de nationale feestdag, de herdenking van de Wapenstilstand van 1918, gingen veel Belgen naar de meubelboulevard in Hulst.

Lees ook: