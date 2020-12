Bezoekers verlaten huilend bioscoopzaal na première Slag om de Schelde

Zo kwamen er verschillende bezoekers huilend uit de bioscoop. Regisseur Matthijs van Hejningen had de huilende mensen nog niet gezien, maar kreeg het wel te horen. "Het blijkt dus dat de film indruk maakt, het was de bedoeling om een echt serieuze oorlogsfilm te maken."

Première Slag om de Schelde (foto: ANP)

Acteur Gijs Blom was blij dat hij, op een meter of vijftig van de Schelde, toch bij de première kon zijn. "Het is volgens mij heel passend. We hadden het nergens anders moeten doen dan hier. Ik ben heel blij, deze film is voor heel Nederland."

Moeite met Zeeuwse taal

Ook actrice Susan Radder was bij de première. Het viel haar niet mee de Zeeuwse taal onder de knie te krijgen. Zo worstelde ze met de uitspraak van de naam Dirk. "Ik heb heel lang geoefend op de zin 'Dirk naar de kelder', die was zo moeilijk. En hij kwam er maar niet in. Nu heb ik de film gezien en is 'ie eruit geknipt", zegt ze lachend.

Susan Radder op de rode loper voorafgaand aan de premiere van De Slag om de Schelde (foto: ANP)

Scenarist Paula van der Oest vertelde op de rode loper dat ze er zoveel mogelijk aan gedaan heeft om er een 'super Zeeuwse film' van te maken. "Praten met mensen hier, boeken lezen, items kijken van Omroep Zeeland. Er is heel veel documentatie, ik denk dat wij erin zijn geslaagd authentiek te zijn, maar je kan nooit honderd procent de waarheid vertellen, want we hebben ook een fictieverhaal gemaakt."

Niet eens een glaasje water

Uitvoerend producent Mark van Eeuwen stond met een dubbel gevoel op de rode loper en wilde het geen première noemen. "We gaan hier met dertig mensen de zaal in en krijgen niet eens een glaasje water. We kijken alleen de film en gaan weer naar buiten. We hadden gehoopt dat dit een grootse première zou worden, maar dat is het niet."

Desinfectie op de rode loper (foto: ANP)

De bezoekers die gisteren de film op het witte doek konden zien, hadden geluk. Premier Mark Rutte kondigde gisteren aan dat Nederland in een lockdown gaat, dat betekent dat ook bioscopen in ieder geval tot en met 19 januari gesloten zijn voor publiek.

Lees ook: