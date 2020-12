Nog geen aanhoudingen na rellen stadhuis, politie vraagt relschoppers zich te melden

De deur werd onder andere met stenen beschadigd. (foto: Omroep Zeeland)

Gistermiddag zag de politie al verschillende berichten verschijnen via sociale media, waarin jongeren elkaar opriepen om tijdens de toespraak van minister-president Mark Rutte naar het Stadhuisplein in Vlissingen te komen. Toen de politie daar om 20.00 uur aanwezig was, was er nog geen reden om in actie te komen. "We hebben met flink wat jongeren gesproken, de sfeer was toen best redelijk."

Stemming sloeg om

Na 21.00 uur sloeg de stemming om en begonnen de rellen. De politie kreeg meerdere meldingen binnen en besloot met een groot aantal agenten in linie op te treden. De jongeren verspreidden zich vervolgens naar verschillende wijken in Vlissingen, waar later ook vuurwerkoverlast gemeld werd.

Stadhuis een dag na de rellen (foto: Omroep Zeeland)

De politie is een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen en betrokkenen. De videobeelden van de rellen kunnen dienen ter ondersteuning van het onderzoek en leiden mogelijk tot aanhoudingen.

