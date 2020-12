Veiligheidsregio: maatregelen zullen nog verfijnd worden

Voorzitter Jan Lonink van de veiligheidsregio zegt dat de maatregelen verfijnd gaan worden (foto: OZ)

Jan Lonink, ook burgemeester van Terneuzen, zegt dat er nog veel overlegd gaat worden tussen Zeeuwse burgemeesters, tussen de regio's en met het kabinet. "Elke dag komen er aanpassingen, elke dag kijken we wat er verbeterd moet worden. We willen het liefst niet te veel bekeuringen, wel dat het gedrag wordt veranderd."

Er was sowieso al veel contact de afgelopen dagen. "We hebben verschillende overleggen gehad. In allerijl worden dan beslissingen voorbereid, en de invulling komt daarna. De maatregelen moeten nog verfijnd worden", zegt Lonink.

Er moest iets gebeuren

Lonink staat volledig achter de lockdown. "Er moest iets gebeuren, want het gedrag werd niet aangepast. Men liep nog steeds in bomvolle winkelstraten." Daarbij doelt hij met name op de grote steden.

In Zeeland was en is de situatie anders. "Ik ben er voor dat er na januari regionaal beleid komt. In Amsterdam is het totaal anders dan in Zeeland." Lonink vervolgt:" Ik spreek steeds meer mensen in mijn omgeving die iemand kennen die besmet is. Het virus is onvoorspelbaar en onberekenbaar. Na een stijging van de besmettingen zie je ook de ziekenhuisopnames toenemen."

Veel discussie

De maatregelen zorgen sinds de bekendmaking gisteravond voor de nodige discussie, vooral bij ondernemers. Niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten en dat zorgt voor vreemde situaties. Bloemenstallen mogen wel, bloemenwinkels moeten dicht. Slijterijen mogen open, maar boekenwinkels niet.

Hoe zit het? Lonink: "We hebben ons een beetje met Duitsland en België verenigd. Bedrijven die levensmiddelen verkopen, zoals bakkers en slagers blijven open. Maar je moet ergens een grens stellen. Het is nu eenmaal een crisissituatie. De komende dagen wordt duidelijk wat wel en niet kan. Uitgerekend is dat zo'n 50 procent van de winkels open kan blijven, de gevolgen zijn dus ook niet dramatisch. Het gaat om het vermijden van de contacten."

Over de grens

Lonink doet een dringend beroep op Zeeuwen die van plan zijn om de grens over te steken om in België te winkelen. Dat gebeurde in oktober andersom: toen kwamen hordes met Belgen naar Hulst en Sluis om te 'funshoppen.' De Belgische premier Alexander De Croo waarschuwde de Nederlanders vandaag dat ze niet welkom zijn. In België zijn de winkels wel gewoon open en er zal gehandhaafd worden, aldus De Croo.

Lonink hierover: "Er was contact tussen de Nederlandse en Belgische ministers. We hebben geleerd uit het verleden toen we werden verrast door de Belgische maatregelen." In België waren na de zomer strenge maatregelen. "We doen een dringende oproep om zo min mogelijk op stap te gaan, ook niet naar België. Pas je gedrag aan. De meerderheid is welwillend, maar het gedrag werd wel losser de laatste tijd. Een kleine groep verpest het."

