Voor veel basisschoolkinderen was het vandaag al een beetje kerst

Op basisschool IKC Kloetinge werden snel spijkers met koppen geslagen toen de lockdown werd aangekondigd. Leerkracht Debbie Priester schrok toen ze het hoorde. "Het is een lange tijd. Ik heb er begrip voor maar ik dacht ook meteen aan de kerstviering. Gelukkig mocht ik er meteen mee aan de gang en dankzij hulp van de ouders in onze kerstwerkgroep kunnen we vandaag een leuke dag maken. De kinderen waren er ook heel erg blij mee."

'Het duurt nog wel lang tot half januari'

"We gaan de kinderen wel weer heel erg missen en nu wordt het weer online lesgeven. Hopelijk duurt het maar tot 19 januari en kunnen we daarna weer met zijn allen aan de slag", zegt Priester. De kinderen van haar kleuterklas besteden de laatste dag aan kerstkaarten maken voor thuis en voor mensen die in de zorg werken. Maar ook aan optredens van kerstliedjes die opgenomen worden voor de ouders en een kerstlunch.

Ook directeur Ron Meuldijk was verrast door de aangekondigde sluiting. "Het kwam hard aan. Gelukkig hebben we inmiddels ervaring met online lesgeven en daar beginnen we na de vakantie mee. Voor sommige collega's is het ook echt een uitdaging. Je bent dit vak gaan doen om fysiek les te kunnen geven. Online lesgeven kan wel, maar liever doen we het natuurlijk gewoon op school. Hopelijk kan dat weer vanaf half januari."

Kinderen vinden het ook jammer

Buiten op het plein leven de kinderen van groep 5 zich uit. Het geluid dat ze produceren is in de wijde omgeving te horen. Pas als ze de vraag gesteld wordt hoe ze het vinden dat ze niet meer naar school kunnen worden ze stil. Jelle Dagevos baalt ervan: "Ik ga gewoon graag naar school. Ik vind het ook leuk om met mijn vriendjes te spelen op het schoolplein. Zijn klasgenote Dilara Thuran had een drukke laatste dag: "Ik vind school altijd leuk en ik ga nu wel mijn vriendjes en vriendinnetjes missen."