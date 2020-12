Ondernemers op zoek naar mogelijkheden tijdens lockdown, maar niet altijd met succes

Angelique Hannewijk heeft een parfumerie in het centrum van Zierikzee. De hele ochtend had ze samen met haar partner gebouwd aan een afhaalbalie, zodat ze voor het afhalen van bestellingen open kon blijven. "We dachten, dat maken we mooi bij de deur, zodat mensen niet naar binnen hoeven. Zo kan toch nog iedereen een cadeautje halen voor onder de boom", zegt ze.

Maar, daar dacht de handhaving anders over. "Ze kwamen net langs, het was voor hun ook niet helemaal duidelijk wat de regels zijn, maar zeiden dat wij alleen mogen bezorgen." Hannewijk gaf aan dat ze het oneerlijk vindt, omdat bijvoorbeeld horeca en bouwmarkten wel met een afhaalpunt mogen werken. Het steekt haar ook dat er in de stad twee drogisterijen zijn, waar klanten op dit moment wel parfum kunnen kopen. Voorlopig zet ze zelf in op het bezorgen van de bestellingen.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland liet vanmiddag in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer weten dat de komende dagen duidelijk wordt wat wel mag en wat niet. "Elke dag komen er aanpassingen, elke dag kijken we wat er verbeterd moet worden. We willen het liefst niet te veel bekeuringen, wel dat het gedrag wordt veranderd." "We hebben ons een beetje met Duitsland en België verenigd. Bedrijven die levensmiddelen verkopen, zoals bakkers en slagers blijven open. Maar je moet ergens een grens stellen. Het is nu eenmaal een crisissituatie. De komende dagen wordt duidelijk wat wel en niet kan. Uitgerekend is dat zo'n vijftig procent van de winkels open kan blijven, de gevolgen zijn dus ook niet dramatisch. Het gaat om het vermijden van de contacten."

Ze baalt flink van de boodschap van Rutte. "De kerstperiode is voor ons een hele belangrijke periode, het kan je jaar maken of breken. Het is voor ons de belangrijkste omzet van het hele jaar, want dan worden de meeste cadeaus gekocht, dat is vaak voor Kerst toch parfum of een mooi pakket", zegt de eigenaresse.

Wel rookworst, geen kleding

Opvallend is dat winkels zoals de Hema, waar levensmiddelen verkocht worden, wel open mogen. In die winkels zijn de producten, zoals kleding, wel afgezet, zodat klanten dat niet kunnen kopen. In Zierikzee leidde dat tot verbaasde reacties. "Ze verkopen kleding, maar ook levensmiddelen. Dat hij open was had ik niet verwacht nee", antwoordt een meneer. Een andere mevrouw is weer dolblij: "Ik had foto's besteld, dus die kon ik nu mooi ophalen", vertelt ze.

De Hema (zoals deze in Zierikzee) mag wel 'gewoon' open blijven (foto: Omroep Zeeland)

Wat ook voor verbazing onder mensen zorgde is dat slijterijen open zijn. Zo mag Sjoerd de Zwart, van slijterij Bie de Bolle in Goes, gewoon openblijven. "Klopt wij vallen onder de essentiële winkels", zegt hij. In oktober werd besloten dat tijdens de coronacrisis naast supermarkten ook andere winkels die levensmiddelen verkopen, open kunnen blijven. "En daar vallen dan onder: bakkers, groentewinkels, viswinkels, slagers, drogisterijen en dus ook slijterijen", zegt De Zwart.

Toen het nieuws over de lockdown maandag bekend werd, was het opeens stormachtig druk, volgens De Zwart. "Het leek wel of iedereen nog snel een kerstcadeau wilde kopen, zo druk was het. Nu is het erg rustig, ik denk dat de mensen nog niet weten dat we open mogen zijn".

Buikpijn voor veel ondernemers

Karin Lemsen van speelgoedwinkel Intertoys in Terneuzen heeft er vannacht slecht van geslapen. "Ik heb veel liggen piekeren", zegt ze. De winkel is, net als andere niet-essentiële winkels, gesloten. "Dit gaat ons veel omzet kosten", schat ze zo in. Ook de speelgoedwinkel richt zich de komende tijd op het bezorgen van artikelen, al zal de hele situatie veel omzet kosten. "De decembermaand is tot vijftien procent van de jaaromzet. Die gaat grotendeels in rook op." Lemsen kijkt ondertussen al vooruit. "Wij overleven dit wel, we gaan de winkel klaarmaken en schoonmaken voor de heropening."

Ook Angelique Hannewijk van de parfumeriewinkel had moeite om in slaap te komen. "Buikpijn heb ik ervan. De klap kwam hard aan gisteren. Maar we blijven zoeken naar manieren om mensen toch van dienst te kunnen zijn", besluit ze.

Lees ook: