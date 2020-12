Corona: vier doden in Zeeland in één etmaal

(foto: Omroep Zeeland)

Er zijn in de gemeente Tholen twee sterfgevallen bijgekomen en in Hulst en in Terneuzen ieder één. Vier inwoners van Goes, twee van Schouwen-Duiveland en verder één van Kapelle, Reimerswaal en Sluis werden in het ziekenhuis opgenomen.

Het voorlaatste sterfgeval betrof één coronapatiënt op 9 december in Hulst. De laatste ziekenhuisopname was een incidenteel geval op 13 december van een inwoner van Tholen. Maar het is niet uitgesloten dat in de stapel meldingen van vandaag ook 'achterstallige' registraties voorkomen.

Besmettingen

Opnieuw blijken in het laatst etmaal (gerekend wordt van 10.00 uur tot 10.00 uur) minder nieuwe besmettingen te zijn geregistreerd dan in het voorafgaande etmaal. Met zestien voert Terneuzen de Zeeuwse lijst aan. Maar de daling is over de hele provincie zichtbaar.

Per gemeente