Verrassing op verrassing in Goes: tekenen voor zorgpersoneel wordt beloond

Leerlingen van De Sprienke namen het speelgoed in ontvangst (foto: Omroep Zeeland)

Koster is lid van de Rotary en wilde graag iets doen voor het zorgpersoneel van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz). Samen met haar partner Frans bedacht ze de tekeningenactie om het zorgpersoneel wat extra te steunen. Vervolgens wilde het tweetal ook de leerlingen bedanken voor het maken van de tekeningen: "Daarom wilden we speelgoed voor hen regelen. Deze kinderen hebben soms speciale spullen nodig om te kunnen leren en bewegen. Om hen daarbij te helpen, wilden we nieuwe speelmaterialen kopen."

We hebben nieuwe voetbalgoals gekregen!" De leerlingen van De Sprienke zijn dolblij met hun cadeau

Toen Paula en Frans het speelgoed wilden bestellen bij een sport- en spelmaterialenleverancier in Lochem, werden ook zij verrast. Het Gelderse bedrijf vond het zo'n mooi initiatief, dat al het speelgoed gratis cadeau werd gegeven aan de school. "Dat hadden we absoluut niet verwacht", vertelt Koster. De leerlingen kunnen hun geluk niet op met het nieuwe speelgoed: "We hebben nieuwe voetbalgoals gekregen!", vertelt een leerlinge. De voetbalgoals en nieuwe voetballen stonden al lang op het verlanglijstje van de kinderen: "Doordat we nu meer goals hebben, kunnen we vaker voetballen." Ook kunnen de leerlingen aan de slag met stapstenen en rugbyballen.