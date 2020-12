Het leven in Australië wordt langzaam hervat

Adrienne Verburg achter het stuur van 'haar' vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

Toch opent Adrienne Verburg uit Kortgene de deuren van haar camping nog niet. "We zijn net aan het verbouwen." Zo komt er een ander toiletgebouw op het terrein. "We moeten nog opbouwen en gaan in maart weer open." Ze verwacht dan onder meer gasten uit Victoria uit het zuiden van Australië die komen overwinteren. "Dat is mijn drukste periode"

Voorheen zette Verburg op de boerderij en camping back-backtoeristen in die tijdens hun reis door Australië iets bij wilden verdienen. Die zijn echter allemaal terug naar huis. Dus moet ze opnieuw personeel gaan werven. "Australiërs blijven liever in de grote stad, het platteland trekt hen niet. Dus hopelijk vind ik genoeg personeel."