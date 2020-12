Advies voor kerken: 'Zoveel mogelijk digitale diensten'

Als er redenen zijn om toch fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de feestdagen, dan mogen er niet meer dan dertig personen binnen zijn, stelt het CIO in het advies.

De Grote of Maria Magdalenakerk in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Kerken

Bij het CIO zijn 31 kerkgenootschappen aangesloten, onder meer de Nederlandse Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Protestantse Kerk in Nederland en de De Christelijke Gereformeerde Kerken.

In een brief zegt voorzitter Jaap Smit "groot respect te hebben voor de wijze waarop in vele kerken gehoor is gegeven" aan de eerdere oproep van het CIO om diensten digitaal te organiseren en met een beperkt aantal fysiek aanwezigen. "Dat is voor velen een groot offer omdat de wekelijkse kerkdienst een belangrijk element van de geloofsbeleving is", stelt Smit.

Uitzondering

Voor gebedshuizen geldt in verband met de wettelijk geborgde godsdienstvrijheid tijdens de lockdown een uitzondering op de maximale groepsgrootte. Die godsdienstvrijheid is volgens Smit "in ons land van groot belang".

Tegelijkertijd wijst hij erop dat dit kerken niet ontslaat "van het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid in het licht van de huidige coronacrisis en zich waar mogelijk solidair te verklaren met de gehele samenleving die zucht onder de beperkingen van dit moment".

