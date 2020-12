Besmettingen azc Middelburg lopen op, besmette bewoners naar locatie in Brabant

Azc in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De uitwijklocatie heeft plek voor veertig besmette personen en komt in Noord-Brabant. De locatie is bedoeld voor alle azc-bewoners van Zuid-Nederland. "En dat is nodig", zegt Danny Deckers, manager van het azc in Middelburg. "De coronabesmettingen lopen ook hier op."

Inwoners van het azc in Middelburg die besmet zijn met het virus, hoeven geen gebruik te maken van het openbaar vervoer, maar gaan met busjes naar Brabant toe. "Als ze weer gezond zijn, kunnen ze terug naar de locatie waar ze vandaan komen", vertelt Deckers.

Het azc maakt de locatie in Brabant nog niet bekend, omdat eerst de inwoners van die gemeente nog moeten worden ingelicht.

Geen gezinssplitsing

Volgens Deckers is er geen sprake van het splitsen van gezinnen door deze nieuwe ontwikkeling. "Als er iemand besmet is, dan moet het hele gezin in quarantaine. Ze gaan dus samen naar zo'n nieuwe locatie toe. We zijn wel nog op zoek naar een locatie die dichterbij is voor ons, zodat er makkelijker geschakeld kan worden."

De uitwijklocatie voor azc-bewoners is de tweede in Nederland. In oktober werd er een quarantainelocatie in Noord-Nederland ingericht.