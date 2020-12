Rechtszaak overval Hrieps sleept voort

De ruit in de voordeur werd door drie gemaskerde mannen ingeslagen om binnen te komen (foto: HV Zeeland)

Bij een regiezitting draait het om de planning van een strafzaak, maar veel te plannen was er nog niet. De advocaten van vijf verdachten vroegen de rechtbank vandaag om nog een aantal getuigen te mogen horen. De rechter-commissaris had die onderzoekswens eerder afgewezen.

Weinig verklaard

De rechtbank besloot na beraad dat de advocaten de getuigen toch mogen horen. Het gaat voornamelijk om mensen die eerder zelf verdachte waren in de zaak. Hoewel zij tot nu toe als verdachte weinig verklaard hebben, zou het kunnen dat ze als getuigen meer willen zeggen.

De overval Het is 12 mei 2019 en de 25ste editie van muziekfestival Hrieps is net klaar als de contante opbrengst van de dag naar het ouderlijk huis van organisator Hugo Kramer wordt gebracht. Het is naar schatting een half miljoen euro dat door de 7500 bezoekers van Hrieps is uitgegeven. Rond kwart over 3 's nachts dringen drie gemaskerde mannen het ouderlijk huis in Grijpskerke binnen. Ze gaan er even later met de dagopbrengst van door.

Organisator Hugo Kramer tijdens de opbouw van Hrieps in 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn in totaal acht verdachten in het vizier in de zaak Hrieps. Bij vijf verdachten is de gerechtelijke procedure al gestart. Het gaat om twee mannen uit Vlissingen (24 en 25 jaar) en drie mannen uit Goes (23, 33 en 33 jaar).

Gedagvaard worden

De andere drie verdachten moeten nog gedagvaard worden, volgens het Openbaar Ministerie is het de bedoeling dit op korte termijn te doen.

De rechtbank gaf aan te hopen dat de inhoudelijke behandeling in de eerste helft van 2021 kan plaatsvinden.