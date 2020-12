Brand, vernielingen en arrestatie bij onrust in Oost-Souburg

Container in brand in Oost-Souburg (foto: HV Zeeland)

Een 17-jarige jongen uit Reimerswaal is eerder opgepakt omdat hij via sociale media heeft opgeroepen tot het veroorzaken van ongeregeldheden. In Oost-Souburg is een jongen gearresteerd omdat hij illegaal vuurwerk bij zich had.

De groep verplaatste zich vanaf het station rond half negen naar een locatie verderop in de Kanaalstraat. Daar werd carbid uit een auto gehaald. Agenten hebben gesproken met de beoogde relschoppers, waarna ze zich verplaatsten richting het Oranjeplein in Oost-Souburg. Volgens de politie gaat het om tientallen jongeren van 18 jaar of jonger.

In de Dongestraat in Oost-Souburg is een container in brand gezet. Ook bij sporthal Van Duyvenvoorde zijn vernielingen aangericht. Zo ging er een ruit kapot.

Paal door de ruit bij sporthal Van Duyvenvoorde (foto: Omroep Zeeland)

De politie noemt de oproep om te gaan rellen 'verwerpelijk'. Het is de tweede dag op rij dat het onrustig in in de gemeente Vlissingen. Bij het stadhuis in Vlissingen raakte de gevel beschadigd door het ingooien van stenen en het afsteken van vuurwerk.

Praten over rellen en vuurwerk

De politie vraagt ouders en verzorgers om te praten met hun kinderen over het rellen en het gebruik van illegaal vuurwerk. Bij verschillende huiszoekingen in Rilland en Oostdijk, na de arrestatie van de 17-jarige, is 22 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. In Souburg is ook een jongere aangehouden omdat hij vuurwerk bij zich had.

Ook gisteren was het onrustig op Walcheren:

