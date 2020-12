KNRM neemt afscheid van Zeemanshoop

Reddingsboot Zeemanshoopvan de KNRM in Breskens in actie (foto: Jaap Wolfert uit Breskens)

Het is onderdeel van een uitgebreid vervangingsplan waarbij ook andere 74 reddingsboten worden vervangen.

Het geld voor de nieuwe boten is door giften en sponsors bijeen gebracht, zegt KNRM-directeur Jacob Tas. "Soms in een testament, maar ook door een grote schenking van een donateur. Wij noemen ze onze Redders aan de wal. De eerste nieuwe reddingsboot wordt nu al gebouwd en komt in 2021 in de vaart".

De Zeemanshoop is pas in 2024 aan vervanging toe, de boot is gebouwd in 2000. Daarnaast wordt de tweede Breskense reddingsboot Leng vervangen in 2023.

De nieuw te bouwen reddingsboot van het type Nh1816-2 heeft een lengte van 19 meter en kost 3 miljoen euro.