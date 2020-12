In het water gevallen kerstdiner gered met speciale afhaalstraat

Het feestje zou dit jaar al buiten worden gehouden vanwege de maatregelen, maar moest op het laatste moment nog versoberd worden. "We hadden een levende kerststal, dansers en een band van bijna dertig leerlingen", aldus Esther Timmerman van het Goese Lyceum. "Maar toen gisteren bekend werd dat we in lockdown gingen, hebben we de boel alsnog om moeten gooien."

Tot middernacht zijn ze bezig geweest om de plannen aan te passen. Toch blijft Timmerman positief. "We hebben tegen de leerlingen gezegd dat het erbij hoort wanneer je een evenement organiseert. Er gaat altijd wel iets mis, nu was dat op het laatste moment."

Met een speciale stok (om afstand te houden) werden de oliebollen uitgedeeld (foto: Omroep Zeeland)

Leerling Maaike Meulblok zag het harde werk bijna in het water vallen. "We vroegen ons af hoe het zou gaan toen we hoorden dat de drive-through nog moest worden aangepast. Maar het is heel leuk dat het toch nog op deze manier door kon gaan en gezellig dat bijna alle ouders eten op kunnen halen!"

Alle klassen helpen mee

Volgens Meulblok zijn de leerlingen lang van tevoren begonnen met het voorbereiden van de afhaalservice. "Vorige week al een heleboel dingen bereid. Vandaag hebben alle klassen van de derde en vierde geholpen met oliebollen bakken en alle tassen inpakken." Maar de reacties van de ouders liegen er niet om. Die zijn enthousiast en vinden het fijn dat er toch nog een oplossing is bedacht voor dit in het water gevallen kerstdiner.