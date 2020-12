Hoe een verdienstelijk amateurwielrenner toch in het profcircuit terechtkwam

De Kok groeide op in Lewedorp, maar verliet de provincie in 1998 vanwege studie. Hij kwam in Tilburg terecht en bleef ook na zijn studie in Brabant. De Kok woont met zijn gezin in Hilvarenbeek. "Vroeger dacht ik er nog wel over om terug te keren naar Zeeland, maar dat zit niet in. Vanwege het werk en gezin."

Wel komt De Kok nog regelmatig naar Zeeland om familie en vrienden te bezoeken. Ook fietst hij graag door de provincie. De Kok was in zijn amateurtijd een verdienstelijk renner bij Theo Middelkamp, maar een carrière als prof zat er niet in. Daarom richtte hij zich al snel op zijn maatschappelijke loopbaan.

Cees Priem

De Kok kwam bij Cees Priem terecht, die toen nog ploegleider was bij wielerploeg TVM-Farm Frites. "Dat was vanwege mijn studie Speco (sport en economie, red). Toen Cees stopte en voor Libéma ging werken, ben ik met hem meegegaan."

Martin de Kok (foto: Orange Pictures)

Aan de hand van Priem leerde De Kok het vak. "Cees had de ideeën, ik zette het op papier. Dat was een goede tandem. Ik heb vooral het ondernemerschap van hem geleerd, want Cees is een ondernemer pur sang."

Giro d'Italia

Libéma organiseert wielerevenementen en haalt grote wedstrijden naar Nederland toe. "De Giro in 2010 bijvoorbeeld. Die met de finish in Middelburg. Daarna hebben we Giro nog naar Gelderland gehaald in 2016." Ook organiseerde Libéma het EK en WK baanwielrennen in Apeldoorn. "Dat zijn wel hoogtepunten, ja."

Nadat Priem stopte als manager, nam De Kok een jaar geleden de taken van zijn leermeester over bij het bedrijf uit Rosmalen. "Ik ga niet meer over de dranghekken, maar meer of een evenement in de huidige tijd überhaupt wel doorgaat."

Daarmee bedoelt De Kok het Europees kampioenschap veldrijden dat onlangs in de achtertuin van Libéma werd gehouden. "Ik heb contact met overheidsinstellingen, NOC*NSF en de wielerbond. Veel bellen, mailen en overleggen."

Moeilijke periode

Op het moment is het een moeilijke periode door alle coronamaatregelen, maar plannen voor de toekomst zijn er al wel. Ook voor Zeeland. "We willen bijvoorbeeld graag de ZLM Tour nog professioneler maken." De etappekoers wordt in juni gereden en koerst twee dagen door Zeeland. Waar is nog niet bekendgemaakt.