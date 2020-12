Goedemorgen! Beiaardier speelt Beethoven, afhaalservice bieb en het weer

Belfort Sluis (foto: Michiel Hendryckx / Wikipedia rechtenvrij)

Het beiaardconcert is vanmiddag om 15.30 uur. Op het programma staat niet alleen werk van Beethoven zelf (zoals natuurlijk Für Elise), maar ook werk van zijn leraar Josef Haydn, van zijn jaargenoot Carulli (ook 1770), en afsluitend een hommage van een bewonderaar.

Smeekbede burgemeester van Gent

Kom niet naar Gent op te winkelen, zo smeekt burgemeester Mathias De Clercq van Gent. Eerder deed de premier van België een vergelijkbare oproep voor de diverse steden in zijn land. Een beetje hypocriet is het misschien wel, want de Belgen overspoelden eerder Zeeland toen daar de winkels dicht waren. We spreken De Clerq vandaag op de radio over zijn verzoek.

Martin de Kok (foto: Orange Pictures)

Organisator wielerevenementen

Martin de Kok uit Lewedorp kan terugkijken op een bescheiden carrière als amateurwielrenner. Maar hij werkt nu in het profcircuit. Hij organiseert met Libéma Profcycling grote wielerevenementen. Hij leerde het vak van Cees Priem en toen Priem stopte als manager nam De Kok die functie over.

(foto: Pixabay)

De Zeeuwse AfhaalBieb

Bibliotheken zijn dicht tot 19 januari volgend jaar, maar dat hoeft niet te betekenen dat hun trouwe lezers zonder genoeg literatuur onder de kerstboom hoeven te zitten. Door heel Zeeland hebben bibliotheken een afhaalservice ingesteld. In de ZB in Middelburg kan dat doordeweeks op alle dagen. Andere bibliotheken hebben daarvoor vaste dagen en tijdstippen die te vinden zijn op de website.

(foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Het weer

We beginnen vandaag met nevelig weer met lokaal mist, maar plaatselijk komt de zon er ook al bij. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is er vooral wat hoge bewolking, in de loop van vanavond is er vanuit het westen kans op regen. Maximum vandaag rond tien graden, bij een matige tot vrij krachtige, aan zee later krachtige zuidenwind.