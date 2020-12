Burgemeester Gent tegen Zeeuwen: 'Jullie zijn van harte welkom, maar nu even niet'

(foto: Pixabay)

De Clerq erkent direct dat Belgen tijdens de sluiting ook massaal de grens overtrokken om in Nederland te winkelen. "Dat was niet goed. Vandaar dat we nu ook, de beide premiers [van België en Nederland, red.] hebben afgesproken op te roepen dit nu niet te doen."

'Desnoods grenscontroles en boetes'

Volgens De Clerq worden er desnoods grenscontroles ingevoerd en boetes uitgedeeld. "En die zijn fors." Dat is in lijn met wat de Belgische premier Alexander De Croo eerder deze week liet weten. Hij benadrukte dat er desnoods gehandhaafd wordt en dat ingegrepen wordt waar nodig. De beide Vlaamse bestuurders vinden voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland aan hun zijde.

In België is overigens alleen noodzakelijk winkelen toegestaan en dan met een maximum van een half uur. "Een dagje uit valt daar niet onder", laat De Clercq weten. "In andere tijden zijn jullie van harte welkom, maar nu even niet. Het is nu al heel moeilijk. We willen niet in een derde lockdown terechtkomen. Graag even solidair zijn."

