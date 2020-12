Onderzoek naar opknapbeurt station Middelburg

Station Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De onderzoeken aan het station beginnen vandaag met graafwerkzaamheden. Volgens projectleider Ken Prijn van NS moeten de onderzoeken ervoor zorgen dat het station na de verbouwing weer tientallen jaren meekan. Dat zou bij het eerdere plan niet zo zijn.

"Er was eigenlijk geen enkele aanleiding om te denken dat er iets mis zou zijn met de fundering", zegt Prijn. "Voor de zorgvuldigheid hebben we het toch laten bekijken en toen bleek ineens dat de fundering over een jaar of tien sowieso vervangen zou moet worden. Dan heeft het geen zin om nu te gaan verbouwen. We willen het in een keer goed doen, dus we gaan nu eerst de opties bekijken."

'Enige hinder is onvermijdelijk'

Naast het stationsgebouw moeten ook de perrons en de perronkap vervangen worden door ProRail. "Hoe we dit precies gaan doen zoeken we nu uit", zegt ProRail-projectleider Eric-Jan Luijk. "Tijdens de werkzaamheden willen we de overlast voor reizigers zoveel mogelijk beperken. Maar enige hinder is onvermijdelijk. Daar krijgt de reiziger uiteindelijk wel een beter en comfortabeler station voor terug met goede voorzieningen. We gaan nu kijken hoe we alle werkzaamheden het beste kunnen inpassen."

Het is de bedoeling dat het nieuwe plan voor het opknappen van het stationsgebied na de zomer klaar is.