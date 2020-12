Twitter, Facebook, Instagram, TikTok en Snapchat: de politie zet alles in om zo bereikbaar mogelijk te zijn

Wijkagent Henk op Twitter, de wijkagenten van Goes op Instagram, politieteam Oosterscheldebekken op Facebook; Zeeuwse agenten zijn maar wát actief op sociale media. Met de accounts laten de agenten dagelijks hun werkzaamheden zien en zetten zij hun volgers in bij vermissingen en andere situaties waarbij ze hulp kunnen gebruiken. De Facebookpagina van Politieteam Oosterscheldebekken is de meest populaire, met bijna 14.000 volgers.

Zeeuwse burgers inzetten

Kenny Marijs en Melanie de Jonge zijn werkzaam bij politieteam Oosterscheldebekken en updaten dagelijks het Instagram- en Facebookaccount. "Door social media vergroten we onze zichtbaarheid", vertelt De Jonge. "We laten de burger zien wat we dagelijks doen, maar we laten de burger ook helpen met onze werkzaamheden en dat werkt ontzettend goed."

We zien dat de burger op social media heel erg bereid is om ons te helpen." Agent Melanie de Jonge, politieteam Oosterscheldebekken

Op de accounts van politieteam Oosterscheldebekken, maar ook op die van andere Zeeuwse politieteams komt van alles langs. Soms plaatsen de agenten een video dat ze onderweg zijn naar een ongeval en een andere keer vragen de agenten hulp van hun volgers. De agenten denken zorgvuldig na over welke berichten geschikt zijn voor welk platform.

"Bijvoorbeeld bij een vermissing. Daar posten we wel eens een bericht over op Facebook", legt De Jonge uit. "We zien dat de burger heel erg bereid is om ons te helpen. Ze delen ons bericht massaal en soms bieden ze ons zelfs aan om te helpen zoeken." Maar het wordt ook gebruikt voor getuigenoproepen na een ongeval.

"Onze Instagramvolgers zijn een andere leeftijdscategorie, dus daar zullen we niet zomaar informatie vragen over vermissingen", vult agent Marijs aan. "Dat platform is dan weer leuk om onze volgers te laten zien wat onze dagelijkse bezigheden zijn."

Imago van de politie

Mensen een blik achter de schermen geven van de politie heeft ook een belangrijke functie, vertelt Marijs. "Burgers hebben vaak een beeld over de politie en dat kan soms negatief zijn omdat ze niet precies weten wat wij allemaal doen." Door middel van het plaatsen van een story op Instagram geeft het politieteam in een inkijkje in de werkzaamheden. "En zo het beeld dat sommige mensen hebben, misschien wat positiever maken", zegt Marijs.

Politieteam Oosterscheldebekken post dagelijkse berichten op social media. (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn natuurlijk regels, want niet alles kan zomaar op de Facebook- of Instagrampagina's geplaatst worden. Ook agenten moeten zich houden aan de privacyregels. "We moeten met heel veel dingen rekening houden", vertelt Marijs. "We moeten zorgen dat de berichten niet herleidbaar zijn naar adressen van verdachte situaties. Verder plaatsen we uiteraard geen gegevens over namen van slachtoffers en verdachten."