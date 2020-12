Wachten op hulp voor suïcidaal kind kan maanden duren: 'Als ons kind uit het leven stapt, houd ik de gemeente verantwoordelijk'

De problemen met hun zoon spelen al langer, sinds hij een baby is eigenlijk. De situatie wordt met de jaren uiteindelijk onhoudbaar. "Hij wil heel graag dood, hij wil rust, hij wil er niet zijn, zit verschrikkelijk rot in zijn vel en dat hij zich zo voelt, is eigenlijk al acht jaar zo. Hij wil hier niet zijn. Hij wil anderen pijn doen, hij wil zichzelf pijn doen. Hij loopt weg, maakt alles kapot, smeert met ontlasting, plast in zijn broek, slaapt niet, hij slaapt eigenlijk al sinds baby niet. Hij is om twee uur 's nachts wakker en dan slaapt hij niet meer."

Kindertekeningen met doodkisten

Sinds de zomervakantie hebben de wanhopige ouders moeten wachten op hulp voor hun zoon. De laatste behandeling bij GGZ Emergis wordt in augustus afgesloten, er is geen vervolgtraject. De problemen zijn inmiddels zo geëscaleerd dat de crisisopvang is ingeschakeld. Er is grote bezorgdheid dat hij zichzelf iets aan doet. Hij loopt weg, klimt op daken met de intentie om te springen en maakt tekeningen van zichzelf in een doodskist.

Gesprekken met de gemeente Middelburg, die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, zijn er in veelvoud, maar het duurt lang voordat alle deskundigen het over een nieuw behandeltraject eens zijn. "Soms zit ik met twaalf man aan tafel", vertelt de moeder. In de afgelopen paar jaar hebben volgens haar meer dan veertig hulpverleners en ambtenaren zich over het dossier gebogen.

Maandenlang geen hulp voor suïcidaal kind (de jongen op de foto is niet de jongen uit het artikel) (foto: Omroep Zeeland)

De enige ondersteuning komt nu van de zorgboerderij Mauds Plekje in Serooskerke waar hun zoontje elke week komt logeren. Ook daar zien ze de situatie verergeren. "Met het jongetje is het alleen maar slechter gegaan. Het is echt een glijdende schaal", vertelt Maud Fredrikze. "Het is tenhemelschreiend, je krijgt je kind thuis en dan mag je het uitzoeken als ouder."

Als je kind een hersentumor heeft, dan ligt het morgen in het ziekenhuis, als je kind iets psychisch heeft, dan is het zo'n lang traject" Maud Fredrikze, zorgboerderij Mauds plekje

Zij ziet vaker kinderen die lang moeten wachten op psychiatrische hulp. "Ik heb hier een jongetje gehad, bij wie het twee jaar heeft geduurd. Hij ging al twee jaar niet meer naar school. Na twee jaar mocht hij naar Emergis", vertelt Fredrikze. "Als je kind een hersentumor heeft, dan lig je morgen in het ziekenhuis, dat is het oneerlijke. Als je kind iets psychisch heeft, dan is het zo'n lang traject. Bij de meest kwetsbare kinderen duurt het het langst, lijkt het."

Deze gevallen zijn geen uitzondering. Kinderen met complexe problemen moeten veel te lang wachten op zorg, concludeert ook het Sociaal Cultureel Planbureau, in een onlangs verschenen rapport. Gemeenten bieden vooral laagdrempelige lichte hulp met als doel duurdere, gespecialiseerde hulp zoveel mogelijk te voorkomen.

Willemijn Koenraads 'Al die ambtenaren kosten zoveel geld, dan had je al lang een behandeling kunnen hebben' (foto: Omroep Zeeland)

Het is een slopend bureaucratisch proces. "En als al die deskundigen eindelijk met een advies voor een vervolgbehandeling komen, wordt door de ambtenaren die over de geldpot gaan toch weer anders besloten. En begint het overleg weer van voor af aan," zegt Koenraads. "En die mensen kosten allemaal geld. Geld uit het zorgbudget dat dus niet besteed wordt aan daadwerkelijke zorg. Van dat geld had je nu al wel een mooie behandeling gehad."

Soms zit je aan tafel met twaalf mensen die zich ermee bemoeien" Willemijn Koenraads, moeder van zoon met psychische problemen

Verantwoordelijk wethouder Carla Doorn (LPM) van de gemeente Middelburg erkent dat de gemeentelijke procedures lang hebben geduurd. Zij wijt het aan de inkoopcontracten met zorgorganisaties. De Zeeuwse gemeenten hebben geen contracten afgesloten met psychiatrische instellingen buiten de provincie. Dus het aanbod van opvang is beperkt. Ook financiële motieven spelen een rol.

Uiteindelijk kwam er gemeentelijke financiële fiat. De zoon van Willemijn en Sebas Koenraads mag na de kerstvakantie naar een zorgorganisatie gespecialiseerd in onderwijs voor kinderen met psychiatrische problemen in Barendrecht.

