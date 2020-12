Meeste coronadeeltjes in uiterste westen van de provincie

(foto: Omroep Zeeland)

In Retranchement wordt het afvalwater gezuiverd uit het uiterste westen en zuidwesten van de provincie, met name uit de kern Sluis. Maar ook de RWZI van Oostburg laat hoge waarden zien. De metingen zijn bedoeld om in een vroeg stadium een corona-uitbraak per gebied te kunnen voorspellen. Het gaat alleen om minuscule restanten van het virus die meekomen met de menselijke ontlasting. Het water zelf is volgens het RIVM niet besmet met corona.

Gemiddeld

In de RWZI De Verseput tussen Kerkwerve en Zierikzee, gaat het om 'maar 86 miljoen', terwijl die waterzuivering in de voorgaande week nog meeste coronarestanten per aangesloten inwoner liet zien. Het Nederlandse gemiddelde is 210 miljoen. Alle metingen zijn van vorige week, maar omdat het RIVM de monsters eerst in het lab moet analyseren zijn de gegevens nu pas bekend geworden.

In zeven van de vijftien Zeeuwse RWZI's is bij de laatste meting een hogere waarde gevonden dan bij de voorafgaande meting. De andere acht zijn (veel) lager. Alleen de installaties van Retranchement, Oostburg en Mastgat (bij Bruinisse) laten een hogere waarde zien dan het Nederlandse gemiddelde.