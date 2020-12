Danny Vera brengt lied voor ongeboren kind uit

Danny Vera heeft lied voor ongeboren kind nu ook uitgebracht (foto: Danny Vera/Excelsior Recordings)

"Ik kan hier helemaal niet tegen. Ik vind het zo leuk dat je zo'n liedje schrijft", zei Jinek na het nummer met tranen in haar ogen. Danny Vera kon zijn tranen nog wel bedwingen. "Ik ben blij dat ik niet meega, want ik jank echt om alles." Ook de vrouw van Danny, Escha Tanihatu, had het nummer op dat moment nog niet gehoord.

Het nummer For Someone I Still Don't Know maakt onderdeel uit van de Home Recordings van Danny Vera, die hij gestart is tijdens de eerste coronagolf. Vanuit zijn thuisstudio nam hij nieuwe nummers op, maar stak ook eigen nummers en liedjes van anderen in een nieuwe jas. Zo maakte hij bijvoorbeeld het nummer Hold On To Let Go, maar lanceerde hij ook bewerkingen van Zijn Het Je Ogen van Koos Alberts en In The Ghetto van Elvis Presley.

Het nieuwste nummer is zijn laatste home recording van het jaar. "We hadden niet verwacht dat we er nog één zouden doen, maar deze moest nog heel even. Zoals jullie weten krijgen we een baby, daar gaat dit liedje over." Het nummer is te beluisteren op YouTube en Spotify.

Danny Vera was eerder deze maand misschien wel de meest besproken Nederlandse artiest. Hij heeft Bohemian Rhapsody van Queen van de nummer 1 positie gestoten in de Top 2000 van NPO Radio 2. "Het is mooi dat heel het land met muziek bezig is aan het einde van het jaar in plaats van met klotedingen. Dat we het zo mogen afsluiten is heel bijzonder", zei hij na de bekendmaking.