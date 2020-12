Vragen stellen aan de politie? Dan stuur je toch gewoon een DM naar agent Leendert

En zo'n DM, een direct message, kan in sommige situaties hard nodig zijn volgens Leendert. "Ik heb al wel eens berichtjes binnengekregen van jongeren die thuis mishandeld werden en onder de blauwe plekken zaten. Of jongeren die ontzettend worden gepest. Zo'n berichtje via social media is dan de eerste stap naar contact en dat is heel belangrijk."

TikTok is een socialmediaplatform waarmee korte video's gemaakt en gedeeld kunnen worden. De filmpjes hebben een lengte van maximaal zestig seconden. De app telde in oktober 2020 4,5 miljoen Nederlandse gebruikers. 64 procent van de Nederlandse jongeren onder de 12 jaar heeft een TikTokaccount.

De jeugdagent begon anderhalf jaar geleden met zijn TikTokaccount. "Als eerste in Nederland", vertelt hij trots. Hij zocht naar een manier waarop hij jongeren makkelijker kon bereiken en tegelijkertijd naar een laagdrempelige manier voor jongeren om hem te kunnen bereiken. "En dan kom je bij social media terecht", vertelt hij.

Fake-accounts

Wel stuitte de agent eerst op een probleem. "TikTok stond vol met fake-accounts (nepaccounts) van de politie. Dat vond ik heel kwalijk", vertelt Leendert. "Je zal als jongere maar met een ernstig probleem zitten, de politie willen benaderen via TikTok en je verhaal komt open en bloot bij iemand terecht die helemaal geen agent is. Dat kan natuurlijk niet. Daarom hebben we er samen met TikTok voor gezorgd dat die nepaccounts allemaal werden verwijderd. En toen ben ik aan de slag gegaan."

Leendert plaatst verschillende video's op zijn account. "Ik leg uit hoe de wapenstok werkt, of hoe de handboeien werken, maar ik heb ook wel eens een video geplaatst dat ik onderweg was naar een melding."

Video's over de politie-uitrusting

De leukste video's om te maken vindt Leendert de video's waar hij de jongeren zelf bij betrekt. "Ik ben als jeugdagent natuurlijk veel buiten. Als ik dan jongeren een TikTokdansje zie doen, dan ga ik er wel eens bij staan en dan ga ik ook filmen. Dat is hartstikke leuk", vertelt hij. "Ook doe ik wel eens een oproepje zodat de jongeren vragen kunnen stellen als ze iets willen weten over mijn werk of over algemene zaken van de politie."

Jeugdagent Leendert maakt TikTokfilmpjes voor de jonge Zeeuwen. (foto: Omroep Zeeland)

Het platform TikTok staat over het algemeen bekend als een socialmediakanaal waar veel dans- en zangfilmpjes op gedeeld worden. "Daar ga ik niet aan beginnen hoor", zegt Leendert lachend. "Ik kan niet dansen. Mijn collega's uit Amsterdam doen dat wel, maar ik houd het lekker hier bij."

'Als ze maar weten dat ik er ben'

Inmiddels is Leendert wel ingehaald door zijn collega's uit de Randstad. "Politie Amsterdam heeft echt duizenden volgers ondertussen. Maar dat is niet waar ik op uit ben. Ik wil de jongeren op Walcheren helpen. Als ik duizenden volgers zou hebben, dan heb ik het overzicht niet meer wie er wel of niet uit Zeeland komt. En ik kan niet iedereen helpen", zegt hij. "Als ze maar weten dat ik er ben. Dat is het belangrijkste."

