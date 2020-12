Maandenlang geen hulp voor suïcidaal kind, wethouder wijt het 'aan de contracten'

Het ligt aan de bureaucratie, verklaart verantwoordelijk wethouder Doorn. Zij zegt zich gebonden te voelen aan de bestaande inkoopcontracten en de bureaucratische procedures. "Als dertien gemeenten hebben we de zorg uitbesteed aan de inkooporganisatie Jeugd. Die hebben zorgpartijen gecontracteerd."

Sinds de zomervakantie hebben de wanhopige ouders moeten wachten op hulp voor hun zoon. De problemen zijn inmiddels zo geëscaleerd dat de crisisopvang is ingeschakeld. Er is grote bezorgdheid dat hij zichzelf iets aan doet. Hij loopt weg, klimt op daken met de intentie om te springen en maakt tekeningen van zichzelf in een doodskist. Moeder Willemijn Koenraads: "Als ons kind uit het leven stapt, houd ik de gemeente Middelburg verantwoordelijk."

Maandenlang geen hulp voor suïcidaal kind (foto: Omroep Zeeland)

Het jongetje kan vanaf augustus niet meer bij GGZ Emergis in Goes terecht. Maar een behandeling door een kinderpsychiater buiten de provincie wordt niet vergoed omdat daar geen contracten mee zijn afgesloten. Een langdurige bureaucratische procedure volgt om dat voor dit jongetje wel te regelen. Kan de wethouder als eindverantwoordelijke dan niet zelfstandig een behandeling buiten de provincie goedkeuren? Wethouder Doorn: "Ik denk dat dat lastig is, anders hoeven we geen contracten af te sluiten."

Zorgcontracten? Dat is de reden dat je geen zorg buiten de provincie krijgt De dertien Zeeuwse gemeenten hebben zogenoemde 'inkoopcontracten' afgesloten met zorgaanbieders, zoals met GGZ Emergis. Als die gecontracteerde partijen niet de zorg kunnen bieden die nodig is, kunnen kinderen niet bij andere zorgverleners terecht. Daarmee zijn namelijk geen contracten afgesloten. Vroeger kon dit wel, er waren 'maatwerktrajecten', maar die zijn wegbezuinigd.

Doorn erkent dat hulp te lang op zich heeft laten wachten: "Dit is natuurlijk een dramatisch situatie, daar had echt wel eerder actie op moeten worden ondernomen. Maar dat heeft te maken met hoe de contracten in elkaar zitten, wie is verantwoordelijk voor wat en waar leg je die verantwoordelijkheden. Dat moet in de toekomst echt anders."

Financiële motieven

De beperkte budgetten van de gemeente in financiële nood spelen ook mee. "Er hangt natuurlijk een gigantisch kostenplaatje aan en dat is wel gemeenschapsgeld. We hebben natuurlijk niet voor niks contracten afgesloten met de aanbieders", aldus Doorn.

Het jongetje is uiteindelijk opgenomen in een crisisopvang buiten Zeeland en kan daar volgende maand ook terecht op een behandelplek. Wethouder Doorn concludeert: "Ik denk dat wij aan onze zorgplicht hebben voldaan."

