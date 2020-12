Axelse Marie Paule ging voor het eerst in drie maanden weer naar de kapper in Hongkong

Marie-Paule Herman ging naar de kapper (foto: Marie-Paule Herman)

"Naar de kapper mag wel, maar gezichtsbehandelingen niet." Er gelden wel strikte regels. "Je moet een mondkapje op, de temperatuur wordt gemeten en als dat onder 37,5 blijft is het goed. Eigenlijk gebeurt dat bij elk bedrijf." En iedereen moet het telefoonnummer achterlaten. "Als ik naar een restaurant ga waar iemand is die besmet blijkt te zijn zou ik het wel fijn vinden als ik gebeld zou worden."

Alarmbellen

Marie-Paule: "Op zich vind ik het wel goed geregeld. Ik had een keer een te hoge temperatuur doordat ik een kopje koffie in de hand had. Toen gingen alle alarmbellen af, bij de tweede meting was het wel goed."

Er is ook een app waar mensen zich kunnen aanmelden. "Dan word je gevolgd. Ik heb me daar niet voor aangemeld, want ik vind dat niet fijn", aldus Marie-Paule.

