Middelburgse psycholoog vindt lockdown onnodig: 'Ziekte en dood horen erbij'

Volgens Boluijt moeten 'we' de ouderen en zwakkeren in onze samenleving beschermen. "Dat is een natuurlijk principe. Maar het beschermen van de mentale en sociale gezondheid is ook heel belangrijk." Dat er door de overheid zoveel nadruk gelegd wordt op het voorkomen van doden heeft volgens Boluijt te maken met de eenzijdige samenstelling van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert in de maatregelen tegen het coronavirus. "Er zitten alleen medici in het OMT. Dat houdt het risico in van tunnelvisie."

Hij stelt daar tegenover dat we moeten kunnen relativeren. "Ziekte en dood horen erbij", aldus Boluijt. Volgens hem moeten beleidmakers hun eigen handelen wat vaker en beter onder de loep nemen en een andere weg inslaan. Het stilleggen van de samenleving doet de mentale en sociale gezondheid geen goed, volgens hem. Integendeel.

Wat het gevolg daarvan kan zijn, was de laatste avonden te zien in Vlissingen en Souburg, waar groepen jongeren zorgden voor overlast. "We moeten dit niet uitvergroten, maar het is wel een logisch gevolg. Als mensen geen uitweg hebben, moet de spanning er toch uit. Hoe, dat is bij ieder mens anders."

Dat er zo hier en daar activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd juicht hij toe. "Het is beter dan helemaal niets doen. Maar pas op; ze moeten dit niet ervaren als iets dat opgelegd wordt." Veel beter is het volgens hem dat jongeren gewoon in teamverband kunnen sporten. En hij vindt het dan ook fnuikend dat juist nu ook de sportverenigingen stilliggen en de sportscholen gesloten zijn.

En ook voor de komende feestdagen is zijn verwachting weinig positief. Door de lockdown hebben die volgens Boluijt een extra zware lading gekregen. "Rond oud en nieuw zijn er bijvoorbeeld altijd extra veel echtscheidingen. Deze situatie doet een extra duit in het zakje."

Om het niet allemaal kommer en kwel te laten zijn, geeft Boluijt als tip om ondanks de lockdown toch zoveel mogelijk mensen te zien of in ieder geval contact mee te hebben. "Persoonlijke contacten zijn heel belangrijk. We moeten het met elkaar zien te rooien."

