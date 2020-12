Drugsverdachten in Terneuzen aangehouden

Bij een inval in een woning zijn twee drugsverdachten aangehouden (foto: OZ)

De politie drong rond 06.00 uur het huis in de Dijkstraat binnen. Een van de aangehouden verdachten is de bewoner en de ander was een 27-jarige inwoner van Terneuzen. In de woning werd 210 gram cocaine, 30 gram versnijdingsmiddel, 30 gram hennep, 34 tabletten oxycodon en een geldbedrag van enkele honderden euro's aangetroffen. De goederen zijn in beslag genomen.

Vorige week, op 8 december jl., hield de politie ook al een verdachte aan in de Erasmusstraat in Terneuzen op verdenking van de handel in drugs. Deze 35-jarige verdachte had dertig gram cocaïne, dertig gram heroïne en veertig gram versnijdingsmiddel bij zich. Deze man zit nog vast. Diezelfde dag is door de politie ook een doorzoeking gedaan in een woning aan de Simon Stevinhof in Terneuzen. Hier werden enkele honderden euro's in beslag genomen.

Aanhoudingen door meldingen

De zaken zijn aan het licht gekomen omdat er meldingen bij de politie waren binnengekomen over de drugsoverlast of het vermoeden van drugshandel. De politie roept dan ook op om verdachte zaken altijd te melden. "Soms duurt het even omdat er dan nadere informatie moet worden ingewonnen, maar er wordt altijd op gereageerd."