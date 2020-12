Walcherse samenwerking moet rellen jaarwisseling voorkomen

Container in brand in Oost-Souburg (foto: HV Zeeland)

Jongeren vernielden maandagavond één van de toegangsdeuren tot het stadhuis en staken zwaar vuurwerk af. Ze hadden maandagmiddag via social media aangekondigd na de tv-toespraak van premier Rutte op het Stadhuisplein te verzamelen. Na een gemoedelijk begin, liep de situatie rond 21.00 alsnog uit de hand.

Oost-Souburg

Dinsdagmiddag verschenen opnieuw berichten op social media van jongeren, die dinsdagavond weer bij elkaar wilden komen. Na twijfel over Middelburg of Vlissingen, kozen de jongeren voor Oost-Souburg. Ze liepen vanaf het NS-station door het dorp en staken uiteindelijk in een buitenwijk een container in de brand en sloegen ruiten in bij een sporthal.

Walcherse samenwerking

Om te voorkomen dat het tijdens de jaarwisseling opnieuw tot rellen en vernielingen komt, werken de drie Walcherse gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere samen. "Het is een Walcherse voorbereiding. We werken samen met alle hulpdiensten: brandweer, politie, boa's, maar ook met jongerenwerkers en straatwerkers." Volgens de Vlissingse burgemeester wordt ook gekeken of tussen Kerst en de jaarwisseling ondanks corona-maatregelen toch activiteiten voor jongeren kunnen worden georganiseerd.

Gezond verstand

Desondanks roept Van den Tillaar op om toch zoveel mogelijk thuis te blijven. " We zitten met zijn allen in een lastige periode. De beperkende regels gelden voor ons allemaal: voor ondernemers en ook voor jongeren. We vragen aan iedereen, ook aan de jongelui en hun ouders: Let nou op, en laten we deze periode op een goede manier met elkaar door komen."

Kritiek op politie

Ondertussen is er veel kritiek op het optreden van de politie bij de ongeregeldheden maandagavond bij het Vlissingse stadhuis. De politie zou niet tijdig hebben ingegrepen toen de voordeur van het stadhuis werd vernield en er zwaar vuurwerk werd afgestoken. Volgens burgemeester Van den Tillaar stond de politie er slechts met een kleine bezetting. Waar de samenscholing eerst redelijk gemoedelijk verliep, zou het in korte tijd opeens uit de hand zijn gelopen. "Onder de omstandigheden heeft de politie gedaan wat ze kon."