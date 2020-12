Hoewel deze valk tegen een bus vloog, is hij toch een geluksvogel

Een torenvalk is maandag tegen een rijdende stadsbus gevlogen. Het dier bleef vervolgens aan een spiegel hangen. (foto: Stichting Dierenwelzijn Walcheren)

De chauffeur is maandag doorgereden naar de remise aan de Diodeweg in Middelburg terwijl het dier aan de spiegel bleef hangen. Een collega heeft de torenvalk bevrijd en hem in een doosje gedaan.

Daarna heeft die chauffeuse contact opgenomen met de Stichting Dierenwelzijn Walcheren. Bij controle bleek dat de torenvalk een pijnlijk oog had, maar verder geen ernstige verwondingen.

Vogelopvang

Jolanda Lichtenberg van de Stichting Dierenwelzijn Walcheren: "Het dier is ondergebracht bij Vogel- en Zoogdieropvang De Mikke in Middelburg. Daar is de torenvalk in een donkere ruimte geplaatst voor het geval het beestje hoofdpijn had. Dat doen ze ook bij mensen die een hersenschudding hebben."

Volgens Lichtenberg knapt de vogel goed op. "Na rust en behandeling bij de Mikke komt het weer helemaal goed met deze zwartrijder en wordt hij één dezer dagen weer vrijgelaten."