Weer onrust in Vlissingen, 'Straks raakt er iemand gewond!'

Veel politie op de been in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

"Zojuist. Vuurwerk, veel vuurwerk in Vlissingen", laat een inwoner uit de Oude Binnenstad om 20.25 uur weten. Volgens hem duurde het ongeveer tien minuten. "Af en aan." Iemand anders zag rond 21.00 uur hoe de jongeren al lopend door de winkelstraat vuurwerk afstaken en maakte een filmpje. "Dit is niet leuk! Ik kan jullie begrijpen, maar niet zo!", hoor je een vrouw op de achtergrond roepen. "Straks raakt er iemand gewond!"

Tientallen jongeren

In eerste instantie was het moeilijk in te schatten om hoeveel jongeren het precies ging, omdat ze zich in groepjes verspreid op verschillende locaties tussen de Nieuwendijk en het Stadhuisplein begaven. Op een gegeven moment verzamelden ze zich op het Stadhuisplein en bleek het om enkele tientallen te gaan. De politie was met meerdere eenheden en een camerawagen van de Landelijke Eenheid aanwezig.

Volgens HV Zeeland werd rond 22.00 uur bij de kruising van de Badhuisstraat en de Paul Krugerstraat, vlak naast het Stadhuisplein, een man aangehouden. Hij is door de politie meegenomen. Waarvoor de man precies is gearresteerd, is nog niet bekend. Na de arrestatie verlieten de meeste jongeren langzaam het Vlissingse centrum.

Drie dagen op rij onrust

Gisteren stookten jongeren onrust in Oost-Souburg, de avond ervoor was Vlissingen ook al de klos. Relschoppers gooiden toen onder andere de ruit van de toegangsdeur van het Stadhuis in Vlissingen in en staken vuurwerk af in het portaal.

