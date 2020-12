Goedemorgen! Aanhoudingen, kerstavond en documentaire

Het melden van verdachte zaken helpt, aldus de politie. "Soms duurt het even omdat er dan nadere informatie moet worden ingewonnen, maar er wordt altijd op gereageerd", laat de politie weten naar aanleiding van de aanhouding van twee verdachten in Terneuzen. Het tweetal werd in een woning in de Dijkstraat aangehouden op verdenking van drugshandel. Er was al langer drugsoverlast en het vermoeden van handel in drugs.

Een torenvalk is maandag tegen een rijdende stadsbus gevlogen. Het dier bleef vervolgens aan een spiegel hangen. (foto: Stichting Dierenwelzijn Walcheren)

Geen vieringen op kerstavond in katholieke kerken (foto: OZ)

Geen viering op kerstavond

Je kunt weer iets verwijderen uit de agenda: de katholieke kerken hebben een streep gezet door de drukbezochte vieringen op kerstavond. "De omstandigheden laten het niet toe", zegt Wiel Hacking, pastoraal werker boven de de Westerschelde. Hacking zegt dat in Goes en 's-Heerenhoek vieringen via livestreams worden uitgezonden. Met hooguit maximaal dertig aanwezigen.

Na de grote piek van vorige week vrijdag (211) was het besmettingscijfer in Zeeland aan het dalen, maar aan die daling is nu een einde gekomen. In Zeeland zijn gisteren 139 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van het etmaal daarvoor. Er zijn dit keer door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen overlijdens of ziekenhuisopnamen geteld.

Met haar tweede documentaire hoopt Hiske Ridder meer begrip te kweken voor de vissers (foto: Omroep Zeeland)

Documentaire

Hiske Ridder uit Scheveningen komt al zo'n veertig jaar in Zeeland. De eerste jaren alleen voor het plezier, om mosselen te eten met haar familie, nu met name om te filmen. Ze legt op dit moment de hand aan haar tweede documentaire over de gevolgen van de Brexit voor Zeeuwse vissers. Net als in haar eerste documentaire staat de Thoolse visser Job Schot centraal.

Antwan Tolhoek

En we kijken vandaag vooruit naar het nieuwe wielerseizoen, Antwan Tolhoek uit Yerseke heeft in oktober een succesvolle ingreep ondergaan aan een beknelde liesslagader. Tolhoek is alweer in voorbereiding op het nieuwe seizoen, al moet hij - door de operatie - nog rustig aan doen. In april hoopt hij weer topfit te zijn.

Weerspiegeling wolken in trailerhelling Schelphoek op Schouwen-Duiveland (foto: Joost Geluk, Amsterdam)

Het weer

De regen en bewolking maakt vanochtend snel plaats voor zon en stapelwolken, met lange droge perioden en ook enkele buien. In de loop van de middag meer zon en helemaal droog. Het wordt maximaal negen tot tien graden, bij een matige en aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht droog, met opklaringen en minima rondzes graden.