Nog twee opties over voor hervatting voetbalcompetities

Na de toespraak van premier Rutte van afgelopen dinsdag is in Zeist opnieuw gekeken naar mogelijkheden om het amateurvoetbal weer op gang te krijgen. In eerste instantie zouden de Tweede Divisie, Derde Divisie en Hoofdklasse hervat worden in het weekend van 16 en 17 januari. Dat plan is nu van tafel.

Besluit volgt later

De opties die de voetbalbond nu presenteert zijn de volgende:

De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld. Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft.

De KNVB benadrukt dat de door de bond geschetste scenario's afhankelijk zijn van verdere besluiten van het kabinet. De definitieve keuze tussen de twee opties kan pas na de persconferentie van 12 januari bekend worden gemaakt. Dit geldt ook voor het vervolg van de diverse jeugdcompetities.

Voor de topsportcompetities wordt door het kabinet een uitzondering gemaakt. Voor een aantal sporten wordt er nu bekeken of er een hervatting komt op het hoogste niveau. Zo hebben de zaalvoetballers van Groene Ster twee scenario's voorgeschoteld gekregen om de eredivisie te herstarten.

Wekelijks testen

In het eerste scenario gaat de eredivisie zaalvoetbal werken volgens het topsportprotocol. Dan moet er verplicht wekelijks getest worden, maar wel op eigen kosten. Daarnaast gelden dan ook de regels dat er bij uitwedstrijden in de bus anderhalve meter afstand moet worden gehouden. Voor Groene Ster betekent dat reizen met minstens vier busjes. Mocht dit scenario worden gekozen dan mag de club uit Vlissingen meteen gaan trainen en wordt de competitie in januari hervat.

In het tweede scenario moet de eredivisie afwachten wat het kabinet beslist bij de volgende persconferentie. Alle eredivisieclubs mogen hun voorkeur uitspreken en maandag wordt besloten welk scenario gekozen wordt.

