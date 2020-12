Aantal WW-uitkeringen stijgt, vooral transport en logistiek hebben het zwaar te verduren

De transportsector heeft het zwaar te verduren, maar er is nog steeds gebrek aan vrachtwagenchauffeurs (foto: ANP)

Als we november 2020 vergelijken met november 2019, scoort Zeeland slechter dan het landelijk gemiddelde. Het aantal uitkeringen nam in Zeeland met 28 procent toe, tegen 21 procent landelijk.

De sector transport en logistiek is zwaar getroffen door alle maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De grootste krimp kwam, door de opgelegde reisbeperkingen, voor rekening van het personenvervoer. Maar ook in de logistieke diensten ging werk verloren.

In november 2020 lag het aantal WW-uitkeringen voor transport- en logistiekberoepen 51 procent hoger dan in november 2019. Dat is een stuk hoger dan het gemiddelde van 28 procent over alle beroepsgroepen. Binnen de transport- en logistiekberoepen werden de meeste WW-uitkeringen in Zeeland verstrekt aan chauffeurs (taxi, vrachtwagen, bestelwagen, heftruck) en magazijnmedewerkers. In vergelijking met november 2019 was van deze top 5 het aantal WW-uitkeringen aan taxichauffeurs het meest toegenomen, plus 141 procent.

Volop werk voor vrachtwagenchauffeurs

Hoe gek dat ook klinkt; ondanks de sterke stijging van de WW-uitkeringen is er nog steeds sprake van krapte in de transportsecor. Er zijn nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden. Dat geldt met name voor vrachtwagenchauffeurs. Maar ook magazijnchefs en transportplanners staan op de lijst van kansrijke beroepen.

De stijging van het aantal WW-uitkeringen vorige maand is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal uitkeringen vanuit de horeca. De 4.700 uitkeringen betekenen dat 2,4 procent van de Zeeuwse beroepsbevolking werkloos is. Landelijk is dat drie procent.