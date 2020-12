Nieuwe corona-uitbraak bij zorgcentrum Zierikzee: zeven bewoners testen positief

De Wieken in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen vrijdag testte een medewerker van de afdeling PG positief op het coronavirus. In een brief aan bewoners en familieleden zegt Eilandzorg, waar De Wieken onder valt, dat er meteen voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. De dagen erna bleken ook verschillende bewoners besmet te zijn. In eerste instantie ging één PG-afdeling in quarantaine, inmiddels moeten alle bewoners van de vier PG-afdelingen binnenblijven.

Alle bewoners getest

Afgelopen maandag zijn alle bewoners van de afdeling PG getest. Daaruit bleek dat 7 van de 28 bewoners van de PG-afdelingen besmet zijn met het coronavirus. Ook medewerkers van de afdeling die mogelijk besmettingsgevaar hebben opgelopen, zijn getest. Eén van die vijftig tests was positief. De besmette medewerker heeft geen klachten en verblijft thuis in quarantaine, laat Eilandzorg weten.

Eilandzorg heeft samen met de GGD besloten dat alle vier de PG-afdelingen in quarantaine blijven. Die maatregel geldt in ieder geval tot maandag 21 december. Op die dag wordt de uitslag van de volgende preventieve testronde verwacht. Medewerkers en bewoners die vóór die tijd klachten hebben, worden meteen getest.

Liefst geen bezoekers

Het zorgcentrum stelt geen bezoekverbod in, zoals eerder dit jaar landelijk werd opgelegd. Voorlopig is maximaal één bezoeker per bewoner per dag toegestaan op de afdelingen PG die in quarantaine, maar Eilandzorg wijst wel op het advies van de GGD om voorlopig helemaal geen bezoek te brengen. Dat advies geldt ook voor andere afdelingen en bewoners van appartementen in De Wieken. Wel mogen zij twee bezoekers van hetzelfde huishouden per dag ontvangen.

'Haast onvermijdelijk'

Eilandzorg zegt dat, gezien het oplopende aantal besmettingen in Nederland, het haast onvermijdelijk was dat een van de zorglocaties werd getroffen. "We nemen de ervaringen van de afgelopen tijd mee en schakelen snel. Hopelijk krijgen we daarmee ook weer spoedig vat op de situatie."

In oktober werd de afdeling Somatiek van De Wieken ook getroffen door het coronavirus. Na een reeks coronabesmettingen stierven vijf bewoners. Eind vorige maand was het raak bij appartementencomplex Mitt Hem van Eilandzorg; een bewoner en medewerker testten positief op het coronavirus waarna alle bewoners in quarantaine moesten.