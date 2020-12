Het mysterie van de Waaslandwolf spreekt twintig jaar later nog steeds tot de verbeelding

Inmiddels leven er zowel wolven in Nederland, zoals op de Veluwe, als in Vlaanderen (foto: ANP Otto Jelsma)

Schapenhouder Cor de Vliegher uit Hulst heeft eind 2.000 schapen lopen bij Walsoorden. "Het was een ramp", zegt hij. "Er waren in korte tijd verschillende dode schapen en alles werd in het werk gesteld om de wolf uit de weilanden te houden." Dat het om een wolf gaat, weet hij al snel zeker. "Er is een afdruk gemaakt van gips van zijn poot en ik heb 'm zelf gezien op het land."

In Koewacht, Westdorpe, Zuiddorpe, Stekene, Doel; uit verschillende dorpen in de grensstreek komen meldingen van dode schapen. Het worden er uiteindelijk 62, 47 in Nederland en vijftien in België. "Maar je kunt niks doen. Niemand wist tenminste wat", zegt De Vliegher. "We zijn toen maar met een ploeg 's nachts rond gaan lopen om de wolf uit de buurt te houden."

Wolventeam

Aan de andere kant van de grens zijn bij de toenmalige Rijkswacht van Stekene ook alle alarmbellen afgegaan. De politie aldaar roept Jan Rodts erbij. Hij wordt de voorzitter van een wolventeam, maar begrijpt dat zelf eigenlijk niet zo goed. "Ik was een vogelwachter en had geen kennis van wolven." Maar volgens de Rijkswacht heeft Rodts wel een uitstekend netwerk in de regio en dat moet helpen de wolf op te sporen.

En wie daar ook mee bezig in november 2000, vanaf de zijlijn, is Elsa van Hermon, in die dagen verslaggever bij Omroep Zeeland. Ze weet nog goed dat zeker in het begin de verhalen van de boeren met een korrel zout genomen worden. "We hadden niks dan wat wazige beelden. Er werd lacherig over gedaan en we dachten 'die boeren zijn gek, een grote hond ziet er ook uit als een wolf'. Maar die schapen waren wel dood." En als er meer meldingen binnenkomen van doodgebeten schapen gaat ook zij op zoek.

Helikopter wordt ingezet

Dat zoeken gebeurt door het wolventeam inmiddels met de inzet van een helikopter. "Dan mocht ik zeggen waar die helikopter naartoe moest", weet Rodts nog. "En ik kreeg toen een telefoontje, met de mededeling 'er vliegt nu een helikopter ergens in de buurt van Vogelwaarde', dus ik als een haas ernaartoe. Maar probeer maar eens vanuit de auto iets in de lucht te volgen, op de weg te letten en dan ook nog in het land kijken of er geen wolf rondloopt", weet ook Van Hermon nog.

En ze zijn niet de enige. Er ontstaat een soort van hysterie rondom de wolf. "Iedereen ziet ineens wolven lopen", zegt Rodts. Hij herinnert zich de periode vooral als een hectische tijd. "Ik moest alles laten vallen bij een melding. En ben toen weinig thuis geweest, met zeer weinig slaap."

Betrokkenen van toen kijken terug op de Waaslandwolf van twintig jaar geleden

En dan ineens, rond de jaarwisseling, lijkt de wolf in rook opgegaan. De Vliegher heeft geen idee waar het beest is gebleven, maar blijft erbij dat er een wolf heeft rondgelopen in het Waasland. Rodts is daar veel minder zeker van. "Achteraf denk ik dat we maanden een schim achterna gejaagd hebben."

Opgezet in de woonkamer

Het laatste waar hij achteraan gaat is een melding dat de wolf is doodgeschoten door een jager en dat het beest opgezet in de woonkamer van die jager staat in Moerbeke. Hij stuurt er iemand van het wolventeam op af.

Die ziet inderdaad een opgezette wolf en weet er een paar haartjes van te bemachtigen. "Die zijn op dna onderzocht in Denemarken. Maar ze hadden liever een stukje huid en vroegen of we nog eens terug konden gaan", aldus Rodts. Dat gaat te ver en uiteindelijk lukt het niet om te achterhalen of de opgezette wolf inderdaad de beruchte Waaslandwolf is.

Dossier gesloten

Op 9 januari 2021 wordt het dossier Waaslandwolf gesloten door de politie aan beide zijden van de grens. En inmiddels zijn we twintig jaar verder en lopen er, echt waar, wolven rond in Nederland en Vlaanderen. "In Vlaanderen is er zelfs een koppel met vier welpen, waarvan er jammer genoeg al twee doodgereden zijn", aldus Rodts. Nakomelingen van de Waaslandwolf? We zullen het waarschijnlijk nooit weten.

