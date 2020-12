Meer dan duizend nieuwe coronabesmettingen in zeven dagen

(foto: Omroep Zeeland)

De doorgifte van de GGD-cijfers aan het RIVM hapert nogal eens en cijfers komen soms na één of twee dagen oponthoud plotseling 'los'. Dat was ook deze week het geval, zegt het RIVM. In de rapportage van dinsdag werden te weinig nieuwe besmettingen in de registratie opgenomen, wat gisteren en vandaag werd ingehaald. Dat kan mogelijk voor een klein deel de zeer hoge Zeeuwse cijfers van het laatste etmaal verklaren.

Geen overlijdens of ziekenhuisopnamen

Het gaat om de registratie van nieuwe besmettingen van 10.00 uur gisterochtend tot 10.00 uur vanmorgen. Er werden in die periode door het RIVM vandaag geen overlijdens of ziekenhuisopnamen gemeld.

De aantallen nieuwe besmettingen van dag tot dag zijn dus niet altijd even betrouwbaar, maar de Zeeuwse weekcijfers zijn dat wél, omdat daarin het totaal van de afgelopen zeven dagen wordt gegeven. Dan blijkt de situatie in zes Zeeuwse gemeente op het niveau 'zeer ernstig' te zijn. Namelijk in Tholen, Veere, Borsele, Reimerswaal, Sluis en Terneuzen.

Risiconiveaus

Op onderstaande kaart zijn de risiconiveaus per gemeente te zien. Door middel van kleuren wordt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners getoond. Aan de hand van de schaal van het RIVM is vervolgens het risiconiveau bepaald. Zes Zeeuwse gemeenten hebben op dit moment het hoogst mogelijke risiconiveau. Ga met de muis over de kaart voor de details.

Voortschrijdende week

Omroep Zeeland berekent dagelijks de 'voortschrijdende week' in onze provincie. Per dag wordt de optelsom van de laatste zeven dagen gemaakt. Je ziet dan duidelijk de onderliggende trend, omdat je ermee voorkomt dat je naar incidentele pieken en dalen kijkt, bijvoorbeeld door storingen bij het RIVM.

Wat daarbij opvalt is dat de coronacurves van Walcheren en de Bevelanden nu flink omhoog gaan, terwijl in die regio's de afgelopen weken de aantallen nieuwe besmettingen telkens relatief laag bleven.