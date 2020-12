Niet alle Zeeuws-Vlaamse bedrijven enthousiast over tolvrije Westerscheldetunnel

Dat laatste vinden ze bijvoorbeeld bij koeriersbedrijf Send and Get in Terneuzen. Roos Agababyan is manager van het bedrijf. Zes jaar geleden heeft zij het bedrijf samen met haar man opgericht. Werd er toen gereden met slechts één busje inmiddels zijn dat in totaal tien busjes en kleine vrachtwagens.

Ondanks de groei zorgt de tol volgens Agababyan ook voor een stagnering. "Nu zijn wij duurder dan bedrijven aan de overkant want wij moeten die tol berekenen." En dat levert ook met bestaande klanten soms problemen op. "Wij hebben bijvoorbeeld ritten aangeboden gekregen van PostNL maar de tolkosten kwamen voor onze rekening en dat was niet aantrekkelijk."

Verhelst transport in Sluiskil vindt tol op de Westerscheldetunnel geen probleem (foto: Omroep Zeeland)

Vijf kilometer verderop in Sluiskil zien ze dat bij Verhelst Transport compleet anders. Directeur Jacky Verhelst is juist blij dat er tol op de Westerscheldetunnel zit. Daardoor blijft de concurrentie volgens hem namelijk weg uit Zeeuws-Vlaanderen. "Iemand hier in de buurt zocht kraanauto's. Wij konden op dat moment niet leveren. Dus ging de klant kijken in Rotterdam, maar dat werd te duur door de tol. En dus hebben ze op ons gewacht tot wij konden leveren."

Verhelst ziet dat daardoor het werk in de regio blijft. Maar dat is volgens hem niet het enige. Want de kosten van de tunnel zullen volgens hem hoe dan ook betaald moeten worden. "Ik ben bang dat als je de tol eraf haalt, de wegenbelasting omhoog gaat. Want ze zullen ergens het geld vandaan moeten halen. Linksom of rechtsom."