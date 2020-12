Corona slaat toe in verpleeg- en verzorgingshuizen: veel meer besmettingen én sterfgevallen

Coronabesmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen (foto: ANP, bewerkt)

Tien bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn aan het virus overleden. De voorgaande weken schommelde dat aantal tussen de nul en de drie, dus is dat een schrikbarende toename te noemen.

Angela Bras, de woordvoerder namens de verpleeg- en verzorgingshuizen, is ook geschrokken van deze cijfers. "We betreuren het enorm dat er zoveel besmettingen zijn bijgekomen. Ook vinden we het heel verdrietig dat er meerdere cliënten zijn overleden." Bras voert het woord voor de zorgorganisaties Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom.

De gemeente met de meeste sterfgevallen is de gemeente Sluis. Daar zijn vier bewoners aan het coronavirus overleden. In de gemeente Terneuzen overleden drie bewoners. In de gemeenten Middelburg, Kapelle en Hulst was er één sterfgeval te betreuren.

Veel meer dan voorgaande weken

Bij 56 bewoners werd afgelopen week met een coronatest besmetting met dat virus vastgesteld. Ook dat is veel meer dan voorgaande weken. Het aantal nieuwe besmettingen schommelde tussen de zeven en de 22.

De meeste nieuwe besmettingen werden afgelopen week geconstateerd in Sluis en Middelburg. Daar werden tien nieuwe besmettingen vastgesteld. Vlissingen volgt met acht nieuwe besmettingen. In de gemeenten Schouwen-Duiveland en Terneuzen werden zeven besmettingen geconstateerd.

Hulst volgt met vijf besmettingen, Veere met vier en Kapelle met drie besmettingen. In Tholen en Goes werd afgelopen week één besmetting vastgesteld.

Uitbraken

Hoewel Bras de oplopende aantallen besmettingen en sterfgevallen betreurt, was dat volgens haar wel te verwachten. "De reden van de forse stijging in het aantal besmettingen is dat er verspreid over heel Zeeland bij verschillende organisaties uitbraken zijn. Dit is in lijn met de stijgende cijfers in Zeeland en Nederland. We hopen dat de lockdown zorgt voor minder besmettingen, ook in de verpleeghuizen."

Tijdens de eerste lockdown mochten de verpleeg- en verzorgingshuizen geen bezoek ontvangen. Dat is nu niet het geval. Wel sluiten de deuren bij een lokale uitbraak. "We zijn blij dat onze cliënten ook tijdens de feestdagen bezoek mogen ontvangen. Natuurlijk vragen we iedereen extra alert te zijn op de geldende maatregelen. Zo voorkomen we nieuwe besmettingen", aldus Bras.