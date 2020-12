Van oude veerdiensten tot de bevrijding: bekijk de populairste afleveringen van Trugkieke

Ga er maar lekker voor zitten en kijk de populairste afleveringen van Trugkieke (foto: ANP)

Brand in Middelburg

De Duitsers bereiken in de oorlog Zeeland en de Franse verdedigers steken over naar Zeeland. Middelburg wordt bestookt en de stad brandt voor een groot deel af. De schuilkelder van de familie Montaan aan de Lange Delft speelt een belangrijke rol.

Veerdiensten in Zeeland

Veerdiensten, daar hebben we er heel wat van gehad in Zeeland. In deze aflevering komen de veerdiensten op de Westerschelde aan de orde met beelden van de boten tussen Vlissingen en Breskens, Kruiningen en Perkpolder en Hoedekenskerke en Terneuzen. Nu even geen wachttijden, geen haast en geen last van mist: klik op play en je bent weer even terug aan boord.

Watersnoodramp op Schouwen-Duiveland

Filmer Wim Bom uit Haamstede filmt na de rampnacht regelmatig het verdronken Schouwen. Bij de Schelphoek zien we het gat dat in de zeedijk is ontstaan en als hij hier later opnieuw beelden schiet zien we de gevolgen van de dagelijkse werking van eb en vloed: het gat is honderden meters breder geworden en diepe stroomgeulen zijn in de oorspronkelijke akkers ontstaan.

Veerdiensten in Zeeland (2)

Nog meer beelden van veerdiensten in Zeeland. In deze aflevering zien we de veerboot van Wolphaartsdijk naar Kortgene. In de winter van 1956 vriest het zo hard dat het Veerse Gat één ijsvlakte wordt. Het eiland Noord-Beveland is onbereikbaar en een helikopter komt er aan te pas om de post voor de eilandbewoners te bezorgen.

Deltawerken

Het Deltaplan wordt in gang gezet naar aanleiding van de Watersnoodramp van 1953. Minister Algera van Verkeer en Waterstaat werkt plannen uit die ten grondslag liggen aan de Deltawet. Met slechts enkele tegenstemmen (106 voor, acht tegen) wordt de wet aangenomen en kan de bouw de Deltawerken beginnen.

Bevrijding Zuid-Beveland en Walcheren

Op 24 oktober 1944 starten de geallieerde troepen de aanval op Zuid-Beveland. Zoals bij iedere aanval beginnen de Canadezen met het langdurig beschieten van iedere plek waarvan zij denken dat er Duitsers zitten. Pas daarna gaan ze het eigenlijke gevecht aan. De volgende dagen beginnen ze met hun beproefde recept: het uitgebreid onder vuur nemen van het te veroveren gebied. Hopend zoveel mogelijk Duitse stellingen te vernietigen.

Algehele mobilisatie

Najaar 1939 wordt in Nederland een algehele mobilisatie afgekondigd: alle dienstplichtigen moeten zich melden en bijzondere wetten treden in werking. Huib Janse (95) uit Goes moet zich ook melden.

