Provincie wil met nieuwe organisatie imago Zeeland opkrikken

De uitdagingen voor Zeeland zijn volgens het voorstel het bijstellen van het imago van de provincie, het vinden van personeel en de toeristische marketing, nu de VVV Zeeland ter ziele is. Met één overkoepelende organisatie en strategie zou een breder en duurzaam imago van Zeeland geschetst moeten worden.

Zeeland Marketing Organisatie

Met verschillende vertegenwoordigers van overheden, organisaties en bedrijven uit Zeeland is een werkgroep bezig geweest met het vaststellen van een plan om Zeeland neer te zetten als een provincie waar het uitstekend wonen, werken en recreëren is. Waar tot nu toe VVV Zeeland, de Provincie en Impuls Zeeland dat voor een eigen doelgroep deden, moet de Zeeland Marketing Organisatie (ZMO) dit gebundeld gaan doen.

Nieuwe website Zeeland.com (foto: Provincie Zeeland)

De website www.zeeland.com is een eerste stap in die bundeling. De websites van VVV Zeeland en Zeelandlandinzee.nl zijn nu samengevoegd. Daarop moet de komende tijd alle informatie te zien zijn over wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren , met digitale campagnes voor zowel imagoversterking en werving van arbeidskrachten.

De ontwikkeling van de ZMO gaat volgens de bijgeleverde begroting in het voorstel tussen de 2,2 en 2,5 miljoen euro per jaar kosten van 2022 tot 2025. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het bedrijfsleven en de gemeenten een gedeelte van de kosten gaan overnemen.

Juli 2021 echt van start

In eerste instantie zou de ZMO per 1 januari van start gaan, maar dat blijkt niet haalbaar. Het conceptvoorstel wordt nu in februari 2021 in de Staten besproken en de bedoeling is dat de organisatie nu per 1 juli 2021 van start kan.

